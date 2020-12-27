Başkan Paksoy’dan ‘Yerel Esnafına Sahip Çık’ çağrısı

Özellikle bu pandemi döneminde değişen alışkanlıkların, dünya markaları ve zincir mağazalar karşısında yerel esnafı, küçük ve orta ölçekli şirket ve işletmeleri zora soktuğunu belirten Başkan Mustafa Paksoy, bu süreçte yerel esnafın tercih edilerek desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Paksoy, yaptığı değerlendirmede, “Pandemi ve beraberindeki kısıtlamalar ne yazık ki; yerel esnafı zorlamaktadır. Kazancını bu kente yatıran, kaderini ve yaşantısını bu kente bağlamış yerel esnafımıza sahip çıkmak bir vatandaşlık görevidir. Bu sebeple, pandemi döneminde özellikle yerel şirket ve esnaflardan alışveriş yapmamız konusunda Elbistanlı hemşerilerimizden hassasiyet bekliyoruz. Gün birlik günüdür, gün dayanışma günüdür, gün yerel esnafa sahip çıkma günüdür. Bu sıkıntılı süreci, devlet, halk ve özel sektör el ele, hep birlikte dayanışma içinde en az kayıpla geçirebilmek için birbirimize, yerel esnafımıza, işletmelerimize ve üreticilerimize sahip çıkmak zorundayız. Esnaf ve işletmelerimizin zor günlerden geçtikleri, ayakta durmaya çalıştıkları bu süreçte onlara bir nefes olmalıyız. Onların kepenklerini, kapılarını hep açık tutalım” dedi.

Başkan Paksoy, “Bu vesileyle ‘Yerel Esnafına, İşletmene Sahip Çık Elbistan’ diyoruz. Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizler de yerel esnafımızın yanında olacağız” diyerek, sözlerini tamamladı.