Başkan Paksoy’dan tam kapanma sonrası destek çağrısı

Başkan Paksoy, tüm dünyayı kasıp kavuran pandemi ile mücadelenin kolay olmadığını dile getirerek, salgının kontrol altına alınması anlamında bu tür tam kapanma tedbirlerinin oldukça verimli olduğuna ancak, bu süreçte en çok mağdur olan esnaf ve üreticiye yönelik yeni destek paketlerinin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Paksoy, İçişleri Bakanlığı Genelgesi kapsamında hâlihazırda devam eden kısmi kapanma sürecine yeni önlemler eklenerek geçilecek olan tam kapanmanın ticari ve üretim anlamında da bir kapanmayı beraberinde getireceğini vurgulayarak, şunları söyledi:

“Türkiye'de esnaf pandemiden en fazla etkilenen kesimlerin başında geliyor. Ancak bu zorlu süreçte esnafımız kadar Ticaret ve Sanayi Odası üyesi ve çoğunluğu KOBİ olan işletmelerde büyük zarar gördü. Salgın tedbirleri kapsamında iş yeri kapanan işletmeler için devletin kayıpları telafi edecek nitelikte bir çalışma yapılacağına inanıyorum. Bu ve benzeri işletmelerimizin salgından sonra da varlıklarını sürdürebilmeleri için desteklerin artırılmasını, her sektöre özel bir paket hazırlanmasını ve kapsamlı olarak değerlendirilmesini talep ediyoruz. Özellikle kredi ertelenmeleri, salgın tedbirlerinden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların kredi anapara ve faiz ödemelerinin asgari 3 ay ertelenmesi ve ilave finansman desteği vade uzatımı, vergi borçlarının yapılandırması, faaliyeti durdurulan firmaların işletme giderlerinin ertelenmesi gibi konularda çalışmalar yapılması önem arz etmektedir. Devletimizin bu tür konularda her zaman iş dünyasının yanında oldu. Bu süreçte de mağduriyetin giderilmesi için gayret edeceklerinden şüphemiz yoktur.”