Başkan Paksoy’dan mikro işletmeler destek paketi açıklaması

Kredi üst limitinin 100 bin TL olduğunu belirten Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, şu bilgileri aktardı:

“Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan ortak açıklamaya göre KOBİ'lere yönelik 100 bin liraya kadar Mikro İşletmeler Destek Paketi hayata geçirilmiştir. Mikro İşletmeler Destek Paketi ile KOBİ'lerin başta maaş ve kira ödemeleri olmak üzere; temel maliyetlerinin karşılanması böylelikle finansman ihtiyaçlarını giderilmesiyle beraber nakit desteği sağlanarak tedarikçileri ile aralarındaki nakit akışının korunması hedeflenmiştir. Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı olarak, 48 aya kadar vadeyle yıllık yüzde 11,5 faiz oranıyla kullandırılacak krediden, cirosu 3 milyon TL'ye kadar olan firmalar yararlanabilecektir.”

Başkan Paksoy, mikro işletmeler destek paketinde nakit işletme kredisinin yanında farklı ekonomik ürünler de sunulduğunu belirterek, “1 milyon TL'nin altında ciroya ulaşan işletmelere 50 bin TL'ye kadar limit açılan kredide, 1 milyon TL ile 3 milyon TL arasında ciroya ulaşan işletmelerin azami kredi limiti ise 100 bin TL olacaktır. Bu amaçla firmaların kredi limitinin en fazla yüzde 10'u nakit olarak serbest kullanıma bırakılacak, en az yüzde 90'lik kısmı ise işletme giderlerinin finansmanı amacıyla 3. kişilere ve satıcılara havale-EFT ve kurumsal kart üzerinden ödenecektir. Mikro İşletmeler Destek Paketi kapsamında Nakit İşletme Kredisi'nin yanı sıra firmalar, kurumsal kart, doğrudan borçlandırma sistemi (DBS), tedarik zinciri finansmanı mal alımına yönelik teminat mektubu (TZF), güvenceli çek, nakit çekimine kapalı kurumsal kredili mevduat hesabı ürünleri üzerinden Nakit İşletme Kredisi kullanabilecektir” ifadelerini kullandı.