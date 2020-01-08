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Başkan Paksoy’dan hayırlı olsun ziyareti

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Orhan Gündoğdu'yu makamlarında ziyaret ederek, geçtiğimiz günlerde hizmete açılan Yeni Adliye Sarayı’nın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Başkan Paksoy’dan hayırlı olsun ziyareti

ETSO Genel Sekreteri Yüksel Gözüdeli ile birlikte ziyarette bulunan Başkan Paksoy, Yeni Adliye Sarayı’nın ilçeye yapılan önemli bir yatırım olduğunu ifade ederek, Elbistan ve bölgesine hayırlı olmasını diledi.

Başkan Paksoy, Yeni Adliye Sarayı’nın Elbistan’ın yanı sıra çevre ilçelere de hitap ettiğini ve oldukça büyük bir nüfusa hizmet sunduğunu belirterek, adliyede görev yapan herkese başarılar dilediğini söyledi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Orhan Gündoğdu ise, Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy ve Genel Sekreter Yüksel Gözüdeli’ye teşekkür ettiler.


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