Başkan Paksoy’dan esnaflara aşı çağrısı

Başkan Paksoy, kısıtlamaların kaldırılıp hayatın normalleşme sürecine geçilmesinin en çok da esnafları rahatlatacağını belirterek, “Kepenklerin kapandığı ve sıkıntıların had safhaya çıktığı günlere geri dönmemek için aşı imkanından en hızlı şekilde faydalanmalıyız” dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Covid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında aşılama süreci, yeni yaş ve meslek gruplarının sisteme tanımlanmasıyla devam ediyor. Yaş ve meslek gruplarına giren vatandaşların birçoğu Elbistan Devlet Hastanesi ve aile sağlığı merkezlerinden randevu alarak Covid-19 aşılarını oluyor. Elbistan Sanayi Sitesi’nde de aşı grubuna dahil edilen esnaf ve çalışanlar için İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından aşılama noktası oluşturuldu. Sanayi esnafı ve çalışanlar, birimde görevli personeller aracılığıyla yerinde aşılanıyor. Bu yöntemle sanayi bölgelerinde daha etkin aşılama yapılması amaçlanıyor.

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, toplumun tamamının bu salgından kurtulması için aşı imkanından en hızlı şekilde faydalanılması gerektiğini söyledi.

Özellikle esnafların ve çalışanların sektör ayrımı yapılmaksızın aşı hakkına kavuşmasını son derece önemli bulduklarını vurgulayan Başkan Paksoy, şöyle konuştu:

“Pandemi süreci salgın toplumun tamamıyla birlikte esnafımızı da derinden etkiledi. Birçok esnafımız aylarca işyerini açamadı. Açık olanlar da kısıtlamalar nedeniyle kayıp yaşadı. Gelinen süreçte Covid-19 aşılamasında esnaflarımız ve çalışanlar da aşılama grubuna dahil edildi. Salgını kontrol altına alıp yenmenin tek yolunun hızlı ve etkili aşılamadan geçtiği gerek Sağlık Bakanlığı gerekse de ilgili uzmanlar tarafından dile getiriliyor. Biz de kentimiz ekonomisinin lokomotifi olan esnaflarımıza ve çalışanlarına aşı olmaları çağrısında bulunuyoruz. Tüm esnaflarımızın ve çalışanlarımızın gerek kendilerinin gerek ailelerinin sağlığı için devletimizin verdiği bu önemli imkandan en hızlı şekilde faydalanacaklarına inanıyorum.”

Aşı olmanın, bu süreçte bir seferberlik gibi görülmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Paksoy, “İnşallah bu süreci, hep birlikte atlatacağız. Aşılama çalışmaları çok hızlı bir şekilde sürüyor. Elbistan’ımızda da yüksek oranda bir aşılama rakamlarına ne kadar kısa sürede ulaşılırsa bu salgından o kadar hızlı kurtuluruz. Bir yıldan fazla süredir, toplumun her kesiminin sağlığı için canla başla çalışan sağlık ordusunun emeklerine katkı sunmak ve diğer tüm mücadelelerin başarısızlıkla sonuçlanmaması için tüm esnaflarımızın bu çağrıya uyacaklarına eminim. Ayrıca maske, mesafe ve temizlik kurallarından da taviz vermememiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.