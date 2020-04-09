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Başkan Paksoy’dan bankalara çağrı

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntı içerisinde olan esnafların bankalardan kredi kullanması noktasında bir takım zorluklar yaşadıkları yönünde şikayetler aldıklarını belirterek, bankalara çağrıda bulundu.

Başkan Paksoy’dan bankalara çağrı
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  “Sen ben yok; biz dersek o zaman doğru yoldayız. Ayrım yapmayı doğru bulmuyorum. Tüm bankaları ilçemizde sıkıntıya düşen tüm firmalara destek olmaya çağırıyorum” diyen Paksoy, kredi konusunda bankalarla sıkıntı yaşayan üyelerin Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası ile Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) şikayet hattına yaşadıkları mağduriyeti bildirmelerini istedi.

Paksoy, şunları söyledi:

“Devletimiz bu dönemde ekonomik etkileri kontrol altında tutabilmek için birçok tedbir açıkladı. Bu tedbirlerin ana omurgasında da vergi ertelemeleri, kısa çalışma ödeneği ve düşük maliyetli işletme kredileri var. Özellikle kredi genişlemesinin sağlanabilmesi için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı tedbirler kapsamında Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) kefalet kapasitesi 250 milyar lira artırıldı. Ancak, üyelerimizden gelen şikayetler bu kredilerin bankalar tarafından finansman sıkıntısı çeken firmalarımıza ulaştırılmasında sıkıntılar yaşandığını gösteriyor. Şirketlerimiz bankalar tarafından ‘limit bitti’ denip başvurusu dahi alınmadan geri çevriliyor. Hatta koronavirüsten olumsuz etkilenen firmalarımızın değil de, kredibilitesi yüksek büyük firmalara kredi kullandırıldığı yönünde de eleştiriler var. Buradan tüm bankalara seslenmek istiyorum. Bu dönem kârlılık düşünecek, şirket seçecek dönem değil.”


Yerel Manşetler
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Başkan Paksoy’dan Bankalara çağrı
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