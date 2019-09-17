Başkan Paksoy’dan Ahilik Haftası mesajı

Ahiliğin, milli kimliğimizi yansıtan değerlerden biri olduğuna dikkati çeken Başkan Paksoy, bu anlamlı geleneğin günümüzde de esnaf ve sanatkârları çatısı altında toplayan meslek örgütleriyle yaşatıldığını belirtti.

Başkan Paksoy, “Ticaret ile ahlakı buluşturan bir hayat düsturu olan Ahilik, milli şuuru ve gücünü dayanışmasından alan yapısı ile dünyada benzeri bulunmayan bir kültür ve medeniyet hazinesidir” dedi.

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Ahilik sanat, ticaret ve diğer mesleki alanlarda dayanışmaya dayalı güzel ahlakı, sevgi, saygı ve hoşgörüyü öne çıkarmaktadır. Dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin herkese eşit davranmayı öğütlemektedir. Ahilik, sanatın, ticaretin ve sanayinin, güzel ahlak ve doğrulukla yoğrulduğu, yüzyıllar boyu toplumumuzun sosyal ve ekonomik omurgasını oluşturan bir örgütlenme şeklimiz; toplumsal kimliğimiz açısından daima sahiplenmemiz gereken çok özel bir geleneğimiz ve değerimizdir. Ahilik kültürünün taşıdığı evrensel değerler, bugün tüm insanlığın ihtiyacı olan ortak değerlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle, emek ve alın terini milli değer ve duygularıyla birleştiren esnaf ve sanatkârlarımızın Ahilik Haftasını kutluyorum.”