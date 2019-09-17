banner138
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Paksoy’dan Ahilik Haftası mesajı

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, 32. Ahilik Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Paksoy’dan Ahilik Haftası mesajı
banner143

Ahiliğin, milli kimliğimizi yansıtan değerlerden biri olduğuna dikkati çeken Başkan Paksoy, bu anlamlı geleneğin günümüzde de esnaf ve sanatkârları çatısı altında toplayan meslek örgütleriyle yaşatıldığını belirtti.

Başkan Paksoy, “Ticaret ile ahlakı buluşturan bir hayat düsturu olan Ahilik, milli şuuru ve gücünü dayanışmasından alan yapısı ile dünyada benzeri bulunmayan bir kültür ve medeniyet hazinesidir” dedi.

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Ahilik sanat, ticaret ve diğer mesleki alanlarda dayanışmaya dayalı güzel ahlakı, sevgi, saygı ve hoşgörüyü öne çıkarmaktadır. Dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin herkese eşit davranmayı öğütlemektedir. Ahilik, sanatın, ticaretin ve sanayinin, güzel ahlak ve doğrulukla yoğrulduğu, yüzyıllar boyu toplumumuzun sosyal ve ekonomik omurgasını oluşturan bir örgütlenme şeklimiz; toplumsal kimliğimiz açısından daima sahiplenmemiz gereken çok özel bir geleneğimiz ve değerimizdir. Ahilik kültürünün taşıdığı evrensel değerler, bugün tüm insanlığın ihtiyacı olan ortak değerlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle, emek ve alın terini milli değer ve duygularıyla birleştiren esnaf ve sanatkârlarımızın Ahilik Haftasını kutluyorum.”

 


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner116