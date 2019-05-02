Başkan Paksoy’a Hizmet Şeref Plaketi

Başkan Paksoy’un Hizmet Şeref Belgesi ve plaketi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da katılımıyla TOBB Konferans Salonu’nda verildi.

Törende bir konuşma yapan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Oda ve Borsa proje yarışmasında finale kalanları ve camiaya uzun süredir hizmette bulunan delegeleri ödüllendirdiklerini hatırlatarak, “Bu tabloyla hepimiz iftihar edelim. Odalarımız-Borsalarımız adeta proje fabrikası haline geldi. Çalışıyor, üretiyor, şehirlerine yeni eserler kazandırıyor, üyelerimize daha çok hizmet sunuyorlar. Sadece yurt içinde değil, dışarıda da bayrağımızı dalgalandırıyorlar. ICC’de, CACCI’de, dereceye giren, en iyi proje ödülleri kazanan, çok sayıda Oda-Borsamız ve kadın girişimcimiz var. Camiamızın ulaştığı bu seviye sizlerin eseri. Hepinizle ayrı ayrı iftihar ediyorum” dedi.

Oda ve borsaların, reel sektörün asli hizmet merkezleri olduğundan söz eden Hisarcıklıoğlu, oda ve borsaların kurumsal hizmet kapasitelerinin arttığına, dünyanın örnek aldığı bir yapıya dönüştüğüne işaret etti.

“Dijital Oda-Borsa” devrimini gerçekleştirdiklerini ve tek durak ofis haline geldiklerini bildiren TOBB Başkanı şöyle konuştu:

“Odalarımız ve borsalarımız geliştikçe, özel sektörümüze daha iyi, daha kaliteli hizmet sundular. Şirketlerimizin büyümesini, dışarıya açılmasını sağladılar. Tüm bunları, el birliği, gönül birliği, akıl birliğiyle başardık. Allah, bu ülke için emek veren, alın ve akıl teri döken, herkesin başarısını daim kılsın. Bizler, “Hak ile sabır dileyip, akıl ve ahlak ile çalışan”, Kadim Ahilik teşkilatımızın, günümüzdeki temsilcileriyiz. Mücadelemiz, ecdadın bize bıraktığı, bu kutlu mirasın hakkını vermek. Biliyoruz ki, sadece şikâyet etmek, sadece talep etmek bize yakışmaz. Sorunları tespit ediyor, çözüm önerileri hazırlıyor, Cumhurbaşkanımızla, Meclisimizle, Hükümetimizle istişare ediyoruz. Hepimizin malumu, Ağustos 2018’den bu yana ekonomi yavaşladı. Paramızdaki değer kaybı, yükselen faizler ve enflasyon hepimizin işini olumsuz etkiledi. Şimdi seçimleri geride bıraktık. 4 yıllık seçimsiz bir döneme giriyoruz. Bu dönemde Türkiye'nin ilk gündem maddesi ‘ekonomi’ olmalı. Zira atılacak çok adım, yapılacak çok iş var. Bu dönem, huzur dönemi olmalı. Bu dönem, yapısal reformlar dönemi olmalı. Bu dönem, daha zengin ve kalkınmış bir Türkiye için el ele çalışma dönemi olmalı. Türkiye çok güçlü bir ülke. Yeter ki ayrımız, gayrımız olmasın. Yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim. Hep birlikte kucaklaşalım. Bu tabloyu Türkiye'de egemen kılarsak, şikâyet ettiğimiz birçok sorun ortadan kalkacaktır. O yüzden diyoruz ki; ‘Birliğimiz ebedi, gündemimiz ekonomi’ olmalı.”

Başkan Paksoy: “Ödülü üyelerimiz adına aldım”

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, ETSO Meclis Başkanı Yüksel Çiçek ve Genel Sekreter Yüksel Gözüdeli ile birlikte katıldığı TOBB 75. Genel Kurulu’nda, 20 yıl süre ile TOBB Delegeliği yaptığı için Hizmet Şeref Belgesi ve Plaketi’yle ödüllendirildi.

Başkan Paksoy, TOBB 75. Genel Kurulu için Ankara’da olduklarını ifade ederek, bu camianın bir üyesi olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Başkan Paksoy, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 75. Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurulumuz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da katılımıyla yapıldı. Genel Kurulun ardından TOBB delegeliğimizden dolayı şahsıma da Hizmet Şeref Belgesi ve plaketi takdim edildi. Ben bu plaketi ve belgeyi tüm üyelerimiz adına aldım. İnşallah bundan sonraki süreçte üyelerimize daha iyi hizmet sunabilmek için çalışacağız. Hizmet Şeref Belgesi ve Plaketi ödülünden dolayı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan ile emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.











