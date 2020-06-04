Başkan Paksoy, Tarım Bakanı Pakdemirli’ye talepleri iletti

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve 365 Oda/Borsa Yönetim Kurulu Başkanlarının katılımlarıyla düzenlenen video konferans toplantıya; Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy da katıldı.

Video konferans toplantıda söz alan Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, ilçedeki tarımsal alanların sulanması yönündeki talepleri dile getirdi.

Başkan Paksoy, Bakan Pakdemirli’ye Elbistan ve yöresiyle ilgili şu konuları aktardı:

“Elbistan, Türkiye'nin 4. büyük ovası olduğu halde ova sulanamamaktadır. Sulaması yapılabilse ürün rekoltesi 5 katına çıkacaktır. Bu nedenle GAP projesine dahil edilmemiz gerekmektedir. Kahramanmaraş, Akdeniz Bölgesinde olduğu için Elbistan da projeye girmemiştir. Kahramanmaraş'ın ilçesi olsak ta, Elbistan Doğu Anadolu Bölgesindedir. Adatepe Barajının sulama kanalları acilen bitirilmeli ve mümbit topraklara su verilmelidir. Barajın gövde inşaatı bitmiş olup, 5 yıldır su tutulmakta fakat sulama kanalları tam olarak döşenmediğinden sulama yapılamamaktadır.

Kavaktepe barajımızın projesi bitmiş olup, ihale aşamasındadır. Elbistan’da on binlerce dönüm tarım arazisini sulayacak olan bu projenin bir an önce ihalesinin yapılması gerekmektedir.”







