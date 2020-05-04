Başkan Paksoy: “Küçük İşletme Can Suyu Kredisi’ başvuruları başladı

Başkan Paksoy, 25 bin TL limitli kredinin ilk 6 ay ödemesiz ve 36 ay vadeli olacağını belirtti.

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, Nefes Kredisi’nin ardından oda üyelerine yönelik olarak Küçük İşletme Can Suyu Kredisi’nin hayata geçirildiğini söyledi.

Başvuruların başladığını belirten Başkan Paksoy, “Küresel salgına dönüşen koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor günlerden geçen esnaflara adından da anlaşılacağı gibi can suyu olacağını vurguladı.

Oda üyesi esnafların, likidite sorununu çözmek ve bu zor süreci en az hasarla atlatması için ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Başkan Paksoy, “Geçtiğimiz hafta bu çerçevede 100 bin TL limitli Nefes Kredisi uygulamasını hayata geçirmiştik. Şimdi de şahıs yani gerçek kişi işletmelerine yönelik Küçük İşletme Can Suyu Kredisi verilecek. Halk Bankası vasıtasıyla sunulacak bu kredinin limiti 25 bin TL olacak. Odamıza kayıtlı son mali yıl cirosu 3 milyon TL’nin altında olan gerçek kişi şahıs işletmesi üyelerimiz bu krediye başvurabilecek. Krediden ayrı şekilde talep edilmesi halinde 25 bin TL limitli Paraf KOBİ Kart imkanı da sunulmaktadır. Kredinin yıllık faiz oranı yüzde 7,5 olarak belirlenmiştir. Kredi, ilk 6 ay ödemesiz olmak üzere 36 ay da vadeli olacaktır” dedi.

Başkan Paksoy, krediden yararlanmak isteyen ve şartları uyan üye esnafların, Halkbank’ın internet sitesi üzerinden başvurularını yapabileceklerini de sözlerine ekledi.