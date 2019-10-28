Başkan Özcan’dan 29 Ekim mesajı

Başkan Özcan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Birinci dünya savaşına ittifak devletlerinin yanında giren Osmanlı Devleti, Mondros Mütarekesi ile yenilgiyi kabul etmiş oldu. Yaklaşık bin yıldır kendisine yurt edindiği Anadolu’dan Türkleri atmak isteyen batı dünyası bunu fırsat bilerek Anadolu’yu işgale başladılar. 19 Mayıs 1919 da Samsun’a ayak basan Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı meşalesi ile birlikte yüce Türk Milletinin özündeki bağımsızlık ateşininde tutuşturdu. 19 Mayıs 1919’da başlatılan kurtuluş mücadelesi, 9 Eylül 1922 tarihinde İzmir’de Yunan ordusunun denize dökülmesi ile sona erdi.

Vatan, düşman işgalinden kurtarılmıştı, sıra tebaa olan insanın birey, ikinci sınıf insan muamelesi gören kadının asli yeri olan erkekler ile eşit tutulmasına, seçme ve seçilme hakkının verilmesi gibi birçok hakların verildiği, en önemlisi milletin kendi kendini yönetebileceği demokratik hukuk devletinin kurulmasına gelmişti. Bu yönetim tarzı cumhuriyetti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 28 Ekim 1923 tarihinde milletvekillerine akşam yemeğinden sonra ‘Efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz’ diye niyetini açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923 tarihindeki toplantısında yeni Türk Devletinin yönetim şeklini belirleyen önerge oy birliğiyle kabul edildi.

Özgürlük ve bağımsızlık karakteri olan Türk milleti artık Cumhuriyet ile yönetilecekti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de ilk Cumhurbaşkanı seçilmişti. Milletimizi hür ve demokratik ortamda yaşama şansı ile buluşturan, Cumhuriyetin sevincinin göstergesi olan, Cumhuriyet Bayramını kutlar, dünya durdukça Türkiye Cumhuriyetinin var olmasını yüce Mevla’dan niyaz ederim.”