Başkan Özcan, santrallere filtre konusunu değerlendirdi

Ziyarette; Elbistan Kaynarca ve Elbistanın Sesi Gazeteleri’nin yönetim kurulu üyeleri Ökkeş Saatçi, Hasan Göçer ve Meltem Göçer’le bir süre görüş alışverişinde bulunan İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Yemliha Özcan, partisinin Genel Başkanı Meral Aşkener’in, Salı günkü grup toplantısında yaptığı konuşmanın bölge halkının yaşadıklarına tercüman olduğunu söyledi.

Termik santrallere filtre sistemi kurmaları için tanınan sürenin 2,5 yıl daha uzatılmasının, özelikle Elbistan ve Afşin bölgesinde insan ve doğa yaşamının daha çok etkilenmesi anlamına geldiğini belirten Başkan Özcan, “Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, partimizin bu konudaki görüşlerini net bir şekilde Salı günkü grup toplantısında dile getirmiştir. Yıllardır kül ve zehirli gazlarla toprağı, havası, suyu kirleten ve insanları sağlığından eden bu tesislere, 2,5 yıl daha buna devam edebilirsiniz diye izin vermenin izahını merak ediyoruz. Sayın Genel Başkanımız, TBMM’de AK Parti ve MHP’li milletvekillerinin oyları ile kabul edilen bu kanun teklifinin, santrallere yüklediği sorumlulukların takipçisi olacağını dile getirmiştir. Biz de, yerelde bu sorunlarla birebir boğuşan insanlarımızın tepkilerini ve sağlıklı yaşam haklarını savunmak için üzerimize düşenin en iyisini yapacağız” ifadelerini kullandı.