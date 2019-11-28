banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Özcan, santrallere filtre konusunu değerlendirdi

İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Yemliha Özcan, Elbistan Kaynarca ve Elbistanın Sesi Gazeteleri’ne ziyarette bulunarak, partisinin Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamaları ve termik santrallere filtre takılması konusunu değerlendirdi.

Başkan Özcan, santrallere filtre konusunu değerlendirdi

Ziyarette; Elbistan Kaynarca ve Elbistanın Sesi Gazeteleri’nin yönetim kurulu üyeleri Ökkeş Saatçi, Hasan Göçer ve Meltem Göçer’le bir süre görüş alışverişinde bulunan İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Yemliha Özcan, partisinin Genel Başkanı Meral Aşkener’in, Salı günkü grup toplantısında yaptığı konuşmanın bölge halkının yaşadıklarına tercüman olduğunu söyledi.

Termik santrallere filtre sistemi kurmaları için tanınan sürenin 2,5 yıl daha uzatılmasının, özelikle Elbistan ve Afşin bölgesinde insan ve doğa yaşamının daha çok etkilenmesi anlamına geldiğini belirten Başkan Özcan, “Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, partimizin bu konudaki görüşlerini net bir şekilde Salı günkü grup toplantısında dile getirmiştir. Yıllardır kül ve zehirli gazlarla toprağı, havası, suyu kirleten ve insanları sağlığından eden bu tesislere, 2,5 yıl daha buna devam edebilirsiniz diye izin vermenin izahını merak ediyoruz. Sayın Genel Başkanımız, TBMM’de AK Parti ve MHP’li milletvekillerinin oyları ile kabul edilen bu kanun teklifinin, santrallere yüklediği sorumlulukların takipçisi olacağını dile getirmiştir. Biz de, yerelde bu sorunlarla birebir boğuşan insanlarımızın tepkilerini ve sağlıklı yaşam haklarını savunmak için üzerimize düşenin en iyisini yapacağız” ifadelerini kullandı.

 


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.