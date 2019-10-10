Başkan Özcan: “Allah, ordumuzu muzaffer eylesin”

Türkiye’nin ulusal güvenliğini ve geleceğini tehdit eden konularda siyaseti bir kenara bıraktıklarını kaydeden İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Yemliha Özcan, harekata karşı çıkanları da şiddetle kınadı.

Özcan, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “Uzun zamandır konuşulan, Fırat’ın doğusuna barış ve huzur getirmesi düşünülen “Barış Pınarı Harekatı” itibariyle başlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti: ülkesinin güvenliği ve milletinin geleceğini garanti altına almak için ne gerekirse yapabilecek büyüklükte bir devlettir. Bu gün ülkemizin güvenliği için çok gerekli olan bu harekata karşı çıkan ve ekonomimiz üzerinden bizi tehdit etme küstahlığını gösterenleri şiddetle kınıyorum. Bu olay şu parti bu parti ayırımı yapılmadan milli şuurun zirve yapmasını gerektirecek bir olaydır. Bu gün parti bayraklarımızı gönlümüzde saklıyor ve Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in söylediğini tekrar ediyoruz. İç politikada, milletimize en iyi hizmeti vermek için siyaseten rekabet etmeye devam edeceğiz. Birbirimizi en sert şekilde eleştireceğiz. Ama bugün, bu tehditler karşısında, tek bir partimiz vardır, o da al bayrak partisidir. Bizim vatana millete bakışımızın ifadesinin özetidir. Gün her türlü fikir ayrılıklarını bir kenara bırakıp birlik olma günüdür. Milletimizin geleceğini şekillendirecek olan bu harekata karşı çıkan, şaşı bakan, amalı, ancaklı, cümlelerle eleştiren iç ve dış mihrakların karşısındayız. Biz İYİ Parti camiası olarak terörün, bölücülüğün, fitnenin, şiddetin her türlüsüne karşıyız” diye konuştu.

Özcan, son olarak, “Temennimiz yurdumuzun güneyinde meydana gelen yönetim boşluğundan faydalanarak, o bölgeye çöreklenmiş olan DEAŞ, PKK, PYD gibi terör örgütlerinin kökünün kazınarak bölgenin tamamen temizlenmesidir. Allah, yüce Türk milletinin bağrından çıkan kahraman ordumuza zaferler ihsan eylesin. Evlatlarımızın ayağına taş değdirmesin. Yiğitlerimize sağ salim gidip dönmek nasip etsin inşallah. Allah bu milleti korusun ve yüceltsin. Ne mutlu Türküm diyene” ifadelerini kullandı.