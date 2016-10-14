Başkan Okumuş’tan açılış adavet

Türkoğlu Belediyesi’nin yeni hizmet binası, düzenlenecek törenle hizmete açılacak.

Türkoğlu Belediyesi tarafından, Selçuklu Mimarisi motifleriyle tasarlanmış, modern yeni belediye hizmet binası 15 Ekim 2016 Cumartesi günü saat 11.00’da Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ve milletvekillerinin katılımı ile düzenlenecek olan törenle açılacak.

Elbistanın Sesi Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Göçer’i makamında misafir eden Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, bu vesile ile yeni hizmet binasının açılışına tüm Elbistan halkını da davet ettiklerini söyledi.

Başkan Okumuş, “Göreve geldiğimiz ilk gün, en büyük eksikliklerimizden biri olan ve aynı zamanda yıkım kararı verilen eski belediye hizmet binamızın yerine, ilçemiz Fatih Mahallesi, Mahir Ünal Caddesi üzerinde bulunan 8 dönümlük alan içerisine modern yeni belediye hizmet binasını tamamladık, geçtiğimiz Pazartesi gününden itibaren yeni hizmet binamızda hizmet vermeye başladık” dedi.

Başkan Okumuş, belediye binalarının ilçenin vitrini olduğunu belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Elbistanın Sesi Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Göçer de, yeni binanın hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.



