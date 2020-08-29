Başkan Nacar’dan yerel yönetim yasası açıklaması

Nacar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

“AK Parti hükümeti, yeni yasama döneminde yerel yönetimler yasasında değişiklik için hazırlık yapıyor. Büyükşehir belediye yasasında yapılacak değişiklik Elbistan’ı da ilgilendiriyor. Bu yasa değiştirilirse nüfusu 100 bini geçen ilçelerde su, kanalizasyon, emlak vergisi gibi gelirler o ilçeye verilecek. Elbistan’da da bu sayede geliri artan ilçe olacak. Dönemin Başbakanı Süleyman Demirel’in merhum muhtar Nuri Taphasanoğlu’nun ceketinin arkasına yazdığı sözü AK Parti hükümetinin, yerel yönetimler yasasında yapacağı değişiklikle yerine getirmesini istiyoruz. Elbistan’ın ekonomik krizden çıkması için kendi kaynaklarını kullanması gerekir.”