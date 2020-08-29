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Başkan Nacar’dan yerel yönetim yasası açıklaması

Emek Partisi Elbistan İlçe Başkanı Samet Nacar, yerel yönetim yasasında değişiklik yapılacağını belirterek, bu konunun Elbistan açısından büyük önem arz ettiğini söyledi.

Başkan Nacar’dan yerel yönetim yasası açıklaması
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Nacar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

“AK Parti hükümeti, yeni yasama döneminde yerel yönetimler yasasında değişiklik için hazırlık yapıyor. Büyükşehir belediye yasasında yapılacak değişiklik Elbistan’ı da ilgilendiriyor. Bu yasa değiştirilirse nüfusu 100 bini geçen ilçelerde su, kanalizasyon, emlak vergisi gibi gelirler o ilçeye verilecek. Elbistan’da da bu sayede geliri artan ilçe olacak. Dönemin Başbakanı Süleyman Demirel’in merhum muhtar Nuri Taphasanoğlu’nun ceketinin arkasına yazdığı sözü AK Parti hükümetinin, yerel yönetimler yasasında yapacağı değişiklikle yerine getirmesini istiyoruz. Elbistan’ın ekonomik krizden çıkması için kendi kaynaklarını kullanması gerekir.”


Yerel Manşetler
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Başkan Nacar’dan Yerel Yönetim Yasası Açıklaması
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