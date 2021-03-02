Başkan Mahçiçek, Elbistan’da EXPO 2023’ü anlattı

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Misakı Milli Salonu’ndaki tanıtım toplantısına Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve ilgililer katıldı. Sunumda, EXPO’nun Kahramanmaraş’a nasıl bir katma değer sağlayacağı, medeniyetlerin ve ülkelerin kentte oluşturacağı kültürel zenginlikler, tanıtım, turizm, ticaret anlamında nasıl bir ivme sağlayacağı ve en önemlisi Kahramanmaraş’ı dünyaya tanıtacak olması hususları anlatıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, şehre ayrı bir değer kazandıracak, cazibe merkezi haline getirecek ve fuar sonrası da yılın her günü kullanılabilecek bir yaşam alanı olan EXPO 2023 projesinin detaylarını paylaştı.

EXPO 2023’ü bir dünya projesi olarak nitelendiren Başkan Mahçiçek, “Bir dünya projemiz var. Bu dünya projesini, Kahramanmaraş’ımızın tanıtımı için arzu ettik. Kahramanmaraş’ın tanıtım noktasında çok eksiği var. Kahramanmaraş’ımızı her şeyi ile hem içeride hem de dışarıda tanıtmak istiyoruz. Kahramanmaraş’ı dünya gündemine taşımamız lazım. Bunun için de uluslar arası bir proje olan EXPO 2023 için mücadele verdik. EXPO 2023’ü şehrimize kazandırmadan önce 1,5 yıl bir ön çalışmamız oldu. 2018 de EXPO’nun düzenleyicisi olan AIPH’in (Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticiler Birliği) tarafından İtalya’da düzenlenen Genel Kuruluna katılarak 60 ülkenin karşı oyu olmaksızın aldığımız, kazandığımız bir proje oldu EXPO 2023.

Şimdi de kademe kademe projemizi Kahramanmaraş’ımıza tanıtmak için gayret ediyoruz. Çok kıymetli bir proje ve şehrimizin değerini artıracak, üst lige taşıyacak, bir dünya kenti yapacak projeyi anlatıyoruz. 2023’e kadar şehrimizin tanıtım eksikliğini gidereceğiz. Hem ekonomik hem turizm ve tanıtım yönünden çok değerli katkıları olacak bir dünya projesi olan EXPO’yu bütün ülke sathına tanıtmış olacağız. Programımıza yoğun katılım sağlayan sizlere teşekkürlerimi sunuyor ve kendilerine gönülden başarılar diliyorum” dedi.

Toplantı, EXPO 2023 projesinin detaylarının anlatıldığı sunumlarla sona erdi.











