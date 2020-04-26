Başkan Kul’dan şehitlerimiz için anma mesajı

Başkan Kul, koronavirüs tedbirleri nedeniyle şehitleri anmak için düzenledikleri mevlid-i şerif programlarını iptal etmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan Şube Başkanı Ragıp Kul, Kars'ın Kağızman ilçesinde, arazi arama tarama faaliyeti sırasında tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan oğlu Uzman Çavuş Hüseyin Emre Kul’u şahadetinin 3.yıldönümü ve Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Uz. Çvş. Kemal Özdoğan'ın şahadetinin 8.yıldönümü dolaysıyla bir mesaj yayımladı.

Şehit Kul ve şehit Özdoğan’a bir kez daha Allah’tan rahmet dileyen Başkan Kul, “Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Şehitlerimizi anmak için derneğimizde düzenlediğimiz mevlit ve Yasin-i Şerif programlarımızı koronavirüs nedeniyle yapamıyoruz. Bunun burukluğunu yaşıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde hayatın normale dönmesi ile birlikte bu programlarımızı tekrar düzenleyeceğiz. Tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun” dedi.