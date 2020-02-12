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Başkan Kul’dan milli mücadelenin 100.yılı mesajı

Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan Şube Başkanı Ragıp Kul, Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 100.yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, ülkemizin her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Başkan Kul’dan milli mücadelenin 100.yılı mesajı
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 Kurtuluş Savaşı esnasında Maraş’ın kendini kurtaran bir şehir olarak tarihe geçmesinin bir dönüm noktası olduğunu belirten Başkan Kul, şöyle devam etti:

 “Kahramanmaraş yiğitliğiyle, vatan sevgisiyle, birlik ve beraberlik şuuruyla, edebiyatıyla kimlik bulmuş bir şehirdir. İşte bu yüzdendir ki, 100 yıl önce düşmana ilk kurşunu atan Sütçü İmam’la, 15 Temmuz’daki hainlere kurşunu atan Ömer Halisdemir bu topraklarda ruh bulmuşlardır. Milli mücadelenin 100.yıldönümünde ve ülkemizin geçtiği bu sıkıntılı dönemde memleketimize 1 haftada 3 vatan evladımız şahadete erişti. Biz de bu kapsamda ilçemizde bir dizi etkinlik düzenledik. Şehit kabirlerimizi ziyaret ettik ve derneğimizde anma programı yaptık. Kahramanmaraş’ımızın milli mücadele ve kurtuluşunun 100. yıldönümü nedeniyle bu uğurda canıyla kanıyla cennet vatanımız için gözlerini kırpmadan şahadet şerbetini içen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum gazilerimize sağlıklı hayırlı uzun ömürler diliyorum.”


Yerel Manşetler
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