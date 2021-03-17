Başkan Kul’dan Çanakkale Zaferi mesajı

Başkan Kul, mesajında, “Türk ve dünya tarihinde önemli bir dönüm noktası, milletimizin birliğinin, bütünlüğünün en önemli simgelerinden biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin önsözü olmuştur” dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan İlçe Temsilcisi Ragıp Kul, şu ifadeleri kullandı:

“Çanakkale, ismini Sevgili Peygamberimizden alan kahraman Mehmetçiğin, imanından aldığı güçle bütün dünyaya ‘Çanakkale geçilmez’ diye haykırdığı, tertemiz alnından vurulup toprağa düştüğü yerdir. Yüreği sarsılmaz bir imanla dolu olanların, kalbi vatan aşkıyla çarpanların yedi düvele karşı bütün yokluk ve imkansızlıklara rağmen, kazandığı zaferdir Çanakkale. Çanakkale Savaşı bize bir kez daha göstermiştir ki; natan ve bayrak için çarpan yürekler asla esaret altına alınamayacaktır. Yurdumuzun üstünde tüten en son ocak sönmeden, rengini şehidin kanından alan al bayrağımız inmeyecektir. Bu uğurda gerekirse nice canlar verilecek, ancak mabedimizin göğsüne namahrem eli değmeyecektir. Hakka tapan milletimizin birlik ve beraberliğine göz dikenler asla muvaffak olamayacaktır.

Bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün önemini bir kez daha hatırladığımız, 18 Mart Şehitler Günü münasebetiyle Başta Gazi Mustafa kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.”

Başkan Kul, ayrıca 18 Mart Perşembe günü saat 11.00’de Göktürk Caddesi’ndeki dernek merkezinde ‘Şehitler Müzesi’ açılışını gerçekleştireceklerini belirterek tüm Elbistanlıları açılışa davet etti.