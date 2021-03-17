Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Elbistanlılar 1 metreküp su için ne kadar ödüyor?
Elbistanlılar 1 metreküp su için...
Zabıtadan kontrollü normalleşmede sıkı takip
Zabıtadan kontrollü normalleşmede sıkı takip...
Kaymakam Demir’den Afrin Marşı’nın yazarı Pamuk’a teşekkür belgesi
Kaymakam Demir’den Afrin Marşı’nın yazarı...
Öztunç: “Büyükşehir Belediyesi, içme suyuna çifte zam yaptı”
Öztunç: “Büyükşehir Belediyesi, içme suyuna...
Elbistan, aşılamada en yüksek oranlı ilçelerden biri oldu
Elbistan, aşılamada en yüksek oranlı...
banner162

Başkan Kul’dan Çanakkale Zaferi mesajı

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan İlçe Temsilcisi Ragıp Kul, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106’ıncı yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Başkan Kul’dan Çanakkale Zaferi mesajı
banner167

Başkan Kul, mesajında, “Türk ve dünya tarihinde önemli bir dönüm noktası, milletimizin birliğinin, bütünlüğünün en önemli simgelerinden biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin önsözü olmuştur” dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan İlçe Temsilcisi Ragıp Kul, şu ifadeleri kullandı:

“Çanakkale, ismini Sevgili Peygamberimizden alan kahraman Mehmetçiğin, imanından aldığı güçle bütün dünyaya ‘Çanakkale geçilmez’ diye haykırdığı, tertemiz alnından vurulup toprağa düştüğü yerdir. Yüreği sarsılmaz bir imanla dolu olanların, kalbi vatan aşkıyla çarpanların yedi düvele karşı bütün yokluk ve imkansızlıklara rağmen, kazandığı zaferdir Çanakkale. Çanakkale Savaşı bize bir kez daha göstermiştir ki; natan ve bayrak için çarpan yürekler asla esaret altına alınamayacaktır. Yurdumuzun üstünde tüten en son ocak sönmeden, rengini şehidin kanından alan al bayrağımız inmeyecektir. Bu uğurda gerekirse nice canlar verilecek, ancak mabedimizin göğsüne namahrem eli değmeyecektir. Hakka tapan milletimizin birlik ve beraberliğine göz dikenler asla muvaffak olamayacaktır.

Bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün önemini bir kez daha hatırladığımız, 18 Mart Şehitler Günü münasebetiyle Başta Gazi Mustafa kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.”

Başkan Kul, ayrıca 18 Mart Perşembe günü saat 11.00’de Göktürk Caddesi’ndeki dernek merkezinde ‘Şehitler Müzesi’ açılışını gerçekleştireceklerini belirterek tüm Elbistanlıları açılışa davet etti.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Başkan Kuldan Çanakkale Zaferi Mesajı