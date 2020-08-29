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Başkan Kul’dan 30 Ağustos mesajı

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan Şube Başkanı Ragıp Kul, 30 Ağustos'un tarihe şan veren bir anlamı olduğunu söyledi.

Başkan Kul’dan 30 Ağustos mesajı
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30 Ağustos'un zaferleri ve mazisi aydınlık olan Türk Milleti'nin kazandığı en önemli başarılardan birisi olduğunu belirten Başkan Kul, şunları söyledi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919 yılında Samsun'da aziz milletimiz ile başlattığı istiklal mücadelesinin, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle zafere taşınmasının 98. yılını aynı gurur ve heyecanla kutluyoruz. Aziz Türk Milletimiz bu şanlı zaferle; milli hakimiyet, milli birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere unutulmayacak bir ders vermiş, hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Tarihin her döneminde en zor şartlar altında destanlar yazabilmiş olan Türk milletinin bugün de çeşitli mihrakların ve terör örgütlerinin hedefinde olduğunu biliyoruz. Bugün de her zaman olduğu gibi esarete, yıldırmaya ve bütün müdahalelere tek yürek olarak birlik ve dayanışma içinde karşı koyma azmine sahiptir. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; hayatta olan gazilerimiz ve şehit ailelerimize sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum." 


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Başkan Kul’dan 30 Ağustos Mesajı
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