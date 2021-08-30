Başkan Kul’dan 30 Ağustos mesajı

Kul, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Mazisi eşsiz kahramanlık, zafer, şan ve şerefle dolu aziz milletimizin, muazzez vatan toprağı uğruna verdiği zorlu Kurtuluş Savaşı mücadelesini başarıyla neticelendirerek Anadolu’yu ebedi yurdumuz olarak bir kez daha tescillediği ve Cumhuriyet’imizin kuruluşunu müjdelediği büyük zaferimizin 99’uncu yıldönümünü kutlamanın onur ve gururunu yaşıyoruz.

30 Ağustos 1922 tarihi aziz milletimizin hiçbir zillet ve esareti kabul etmeyeceği, bağımsızlığını ve hür yaşama iradesini sonu ne olursa olsun hiçbir surette terk etmeyeceğini tüm cihana güçlü bir şekilde haykırdığı günün adıdır. Bundan 99 yıl önce olduğu gibi bugün de tüm milletimiz, kendisini, birliğini, bütünlüğünü, kalkınmasını, huzuru ve güvenliğini hedef alan bedbahtları, engin feraseti ve sarsılmaz cesaret ve kararlı duruşuyla, gerektiğinde canını ortaya koyarak bertaraf etmeye devam etmektedir.

Bu duygular içerisinde; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız uğruna canını feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi minnetle yâd ediyor, şehit aileleri ve yakınlarına sabır ve metanet dileklerimizle 30 Ağustos Zafer Bayram’ımızı kutluyorum.”