Başkan Kul'dan Anneler Günü mesajı

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan Şube Başkanı Ragıp Kul, Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Anneler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan Şube Başkanı Ragıp Kul, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Gününü kutlayarak, annelerin varlıklarıyla hayata anlam katan, dünyayı zenginleştiren, ilk öğretmen ve hayat boyu evlatlarına yol gösteren değerli varlıklar olduğunu belirtti.

Başkan Kul, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Varlıklarıyla hayatımıza anlam katan, dünyamızı zenginleştiren, ilk öğretmenimiz, hayat boyu yol göstericimiz annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Varlıkları ile her daim sığındığımız başımızın tacı ve cennetin ayaklarının altında olduğuna inandığımız annelerimiz; toplumun temelini oluşturan en değerli varlığımızdır. Hayatını çocuklarına vakfeden annelerimiz; gün gelmiş vatan savunmasında en ön safta savaşmış, şehit ve gazi olmuştur. Savaşta cepheye mühimmat taşırken vatan müdafaası için kutsal emanet olarak gördüğü mühimmatı korumak adına canından vazgeçmiştir. Ülkemizin birlik ve beraberliği için canlarını feda eden şehitlerimizin anneleri, eşleri ve gazilerimizin anneleri başta olmak üzere, üzerimizde ödenemez hakları bulunan, karşılıksız sevgi, fedakarlık ve sabırlarını hiçbir maddi değerle ölçemeyeceğimiz, bütün annelerin Anneler Gününü kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluklar diliyor, her birini ayrı ayrı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum" dedi.