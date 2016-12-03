Başkan Kısaca’dan Dünya Engelliler Günü mesajı

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Kısaca, engelli vatandaşların sadece bir günde hatırlanmaları anlamına gelmediğini belirterek, “Engelli olmalarını bir kenara bırakarak hem sosyal hem de ekonomik anlamda mücadeleden yılmayan vatandaşlarımız bizim için, birer güç kaynağıdır” diye konuştu.

Engelliliğin, yalnızca engelli fertlerin ve onların ailelerinin değil, toplumun bütün kesimlerinin paydaşı olduğu sosyal bir mesele olduğuna işaret eden AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, “Engelli vatandaşlarımızın meslek edinip üretken hale getirilmesi, sağlık, eğitim, ulaşım ve rehabilitasyon başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarının karşılanması suretiyle, kendi kendilerine yetebilen bireyler haline gelebilmelerini ve toplumsal hayata katılmalarını sağlamak adına sorumluluğumuzun bilincindeyiz” dedi.

AK Parti iktidarlarının engellilerin sorunlarıyla çağdaş ve sosyal devlet anlayışının bir gerekliliği çerçevesinde ilgilendiğini ve birçok yasal düzenlemeler getirdiğini vurgulayan Kısaca, şu ifadeleri kullandı:

“Engelli vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaç ve taleplerini karşılamak hükümetimizin önceliklerindendir. Bizim siyasetimizin temelinde insana hizmet düşüncesi vardır. Devletimiz, sosyal devlet olmanın da bir gereği olarak, engelli vatandaşlarımıza eğitim, sağlık ve istihdam haklarına ait hizmetleri sunmakta, bu kapsamda çıkarılan yasalarla uygulamaya konulan evde bakım hizmetleri, danışmanlık, destek, bakım ve rehabilitasyon hizmetleri, ilçemizde de yoğun bir şekilde yürütülmektedir. Engelli vatandaşlarımıza yönelik pozitif ayrımcılığı anayasal güvence altına almak ve onların daha iyi bir yaşam sürmelerini sağlamak için çok büyük adımlar attık. 2005 yılında çıkarılan Engelliler Kanunu ile eğitim hizmetlerinden bakım hizmetlerine, istihdamdan ayrımcılığın önlenmesine kadar engellileri ilgilendiren pek çok konuda tarihi ilerlemeler kaydedildi. Ülkemiz bugün engellilerin hayat şatlarının iyileştirilmesi, sosyal ve ekonomik olarak desteklenmesi, geleceğe güvenle bakmaları konusunda dünyada örnek gösterilecek bir konuma ulaşmıştır. Buna rağmen yapılanları yeterli görmüyoruz.”

AK Parti olarak siyasetlerinin temelinde insana hizmet düşüncesi olduğunu belirten Başkan Kısaca, "AK Parti siyasetinin temelinde insana hizmet düşüncesi var. Bu siyasetin gereği olarak da engelli kardeşlerimizin önündeki engelleri kaldırmak için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Engelli olmalarına rağmen, hayat mücadelesi veren ve hayatlarını onurlu bir şekilde geçirmek adına ekonomik ve sosyal hayatın içerisinde olan engelli vatandaşlarımız bizim için, birer güç kaynağıdır. Engelli olmak bir engel değil. Asıl engel kişinin beyindedir. Bizim için önemli olan onları oldukları gibi kabul etmek ve topluma kazandırmaktır. En büyük engel, sevgisizliktir. Engelli vatandaşlarımızın yetenek ve birikimleri doğrultusunda istihdam edilerek hayatın her alanında varlık göstermeleri, toplumsal zenginliğimizin daha da artmasını sağlayacaktır. Başta engelli kardeşlerimiz olmak üzere bütün vatandaşlarımıza en içten sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.



