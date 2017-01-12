Başkan Kısaca'dan, gazetecilere jest

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, ilçede görev yapan gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi.

AK Parti Elbistan Kadın Kolları Başkanı Elife Aynur Soydan, Gençlik Kolları Başkanı Talip Karaç ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı organizede, tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayan AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, mesleklerini yaparken gösterdikleri özveriden dolayı da teşekkür etti.

Başkan Kısaca, “10 Ocak’ta partimizin çalışmaları için il dışındaydık. Bu yüzden o gün ilçemizde görev yapan gazeteci arkadaşlarımızla bir araya gelememiştik. Bu gün bu organizeyi gerçekleştirdik. Gazetecilerimizin bu özel gününü bir kez daha tebrik ediyoruz. Gazete çalışanlarımız, sürekli bizimle birlikte koşturarak, haber yetiştirmek ve faaliyetlerimizi kamuoyuna duyurmak için çaba sarf ediyorlar. Gerçekte emek harcayan gazete çalışanlarının hem günlerini kutluyorum hem de bu çalışmalar esnasında bizlere vermiş oldukları, halkımıza verdikleri bilgi ve gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte güzel haberlerin olduğu, güzel günlerin olduğu, ülkemizde güzel şeylerin yaşandığı bir süreci hep beraber yaşarız. Özellikle dünyada son dönemde savaşların artık direk cephede değil de taşeronların kullanıldığı, örgütlerin kullanıldığı şu dönemde inşallah bu kötü günlerin geçmesini, yerine huzurun, barışın ve güzelliklerin olduğu günlerin gelmesini temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.

Organizeye katılan gazeteciler de Başkan Kısaca ve beraberindeki parti yöneticilerine nezaketlerinden dolayı teşekkür ettiler.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, organizenin sonunda gazetecilere günün anısına hediye takdim etti.



