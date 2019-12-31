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Başkan Kılıç’tan yeni yıl mesajı

MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Kılıç’tan yeni yıl mesajı

Başkan Kılıç, mesajında yeni bir yıla girileceğini, yeni yılın taze ve yepyeni umutlara kapı araladığını belirtti.

2020 yılının Türkiye'nin toparlanma, ayağa kalkma yılı olması gerektiğini vurgulayan Kılıç “Halen sınır ötesinde emsalsiz bir mücadele veren kahraman Mehmetçiklerimize üstün başarılar diliyor, Allah'ın himayesi üzerilerine olsun. Her yeni gün ve her yeni yılın doğan bir umut olduğu inancıyla tüm vatandaşlarımızın ve Türk-İslam aleminin yeni yılını kutluyor, huzur, barış, istikrar ve ebedi kardeşlik için kutlu bir uyanış miladı olmasını yürekten temenni ediyorum” dedi.

Başkan Kılıç, mesajında vatan ve bayrak uğruna hayatlarını kaybeden aziz şehitleri rahmetle anarak, gazilere şükranlarını sundu.



Yerel Manşetler
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