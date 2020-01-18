Başkan Kılıç’tan yarıyıl tatili mesajı

Başkan Kılıç, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Büyük bir heyecan ve umutla başlayan 2019-2020 eğitim-öğretim döneminin birinci yarıyılını bitirmiş bulunmaktayız. Başarıya ulaşmada; sorumluluk duyma, planlı çalışma, ulaşılabilir hedeflere sahip olma ve kararlılık zorunluluğu vardır. Bu faktörlerin tamamı vazgeçilmez öneme sahiptir ve ancak hepsi bir arada olduğunda başarı kaçınılmazdır. Başarılı olmanın belki de en önemli aşaması kendine güvenmedir. Yarıyıl tatili hem dinlenme, eğlenme zamanı olmak ile birlikte hem de derslerimizdeki eksikliklerimizi tamamlamak için iyi de bir fırsattır. Bu eğitim dönemini iyi değerlendirdiğinizden ve ikinci dönemde başarınızı arttıracağınızdan eminim. Birinci yarıyılın sona ermesi nedeniyle emeklerinden dolayı öğretmen ve velilerimize de teşekkür ederim. İkinci yarıyılda başarılarınızı güçlendireceğinize olan inancımla; tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize sağlıklı, huzur içinde geçirecekleri bir tatil diliyorum.”