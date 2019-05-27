Başkan Kılıç’tan Ülkücü Şehitleri Anma Günü mesajı

Başkan Kılıç, mesajında ülkücülerin bu vatan için büyük bedeller ödediğini hatırlatarak, “1980 öncesi süreçte vatanı, bayrağı ve inancı için komünizme karşı savaşarak şehit düşen ülkü fidanları; gençlere toprağın nasıl vatan olduğunun bilincini aşılarken, aynı zamanda vatanın kutsal değerleri adına nasıl bedel ödendiğini de anlatmaktadır” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, “Aziz Türk milletine düşman olanlar bilsinler ki, bu toprakların vatan kalması için ayakta duran ülkücüler ve hakka yürüyen kutlu davanın aziz şehitleri daima onların karşısında olacaktır. Bugün ülkücü harekete kahpece saldıranlar bilmelidir ki; ülkücüler ilelebet payidar kalacak ve aziz Türk milletine düşmanlık besleyenlerin karşısında yıkılmaz bir kale gibi bu ulu milleti geleceğe taşıyacaktır. Bu sebeple büyük dava adamı, Gün Sazak Bey'i ve kutlu davanın yolunda şahadete eren binlerce şehidimizi rahmet, minnet ve dualarla anıyoruz” ifadelerin kullandı.