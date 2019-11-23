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Başkan Kılıç’tan Öğretmenler Günü mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Kılıç’tan Öğretmenler Günü mesajı

Başkan Kılıç, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“36 yıl hizmet ettiğim, bu kutlu meslekten fiilen uzak düşmüş olsam da; bu kutsal mesleğin hasreti ile muhabbetim, sevgi bahçesinde açan çiçek misali tazeliğini korumaktadır. Çok iyi bilinmektedir ki, öğretmenler; hayatın en zor şartlarında hoyratça örselenmektedir. Her türlü zorluğa rağmen, kutsiyetine inandıkları mesleklerinden koparamazsınız onları. Bu kutsal meslekle gönül bağımız fiilen ayrılmış olsak da ömür boyu devam edecektir. Paslanmış dimağlara ışık veren ruh veren bu kutsal vazifenin kutsal insanlarını, bütün öğretmenleri candan selamlıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, görevleri başında katledilen şehit öğretmenlerimiz ve ebediyete intikal edenleri; rahmet, minnet ve şükranla yad ederken, vatanın dört bir yanında fedakarca bu ulvi görevi layıkıyla yerine getiren bütün öğretmenlerimizin, şeref ve hatırlanma gününü en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılar sunuyorum.”

 



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