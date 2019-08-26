Başkan Kılıç’tan Malazgirt Zaferi mesajı

Malazgirt Zaferi’nin, Anadolu’yu ebedi olarak Türk yurdu yaptığını belirten Başkan Kılıç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türk milletinin kaderini değiştiren, dünya tarihinin akışına yeni bir yön veren ve sonuçları itibariyle en şanlı zaferlerimizden birisi olan Malazgirt Zaferi, askeri başarının çok ötesinde bir anlam ifade etmektedir. 1071 Malazgirt Zaferi, bir Cuma sabahı Malazgirt Ovası’nda, Sultan Alparslan’ın başlattığı yürüyüşün ilk adımıdır. Bu toprakları İslam değerleriyle harmanlayan Sultan Alparslan, Anadolu’yu ebedi bir Türk yurdu yapmıştır. Bugün 948 yıl sonra bu zaferimizi kutlarken; büyük, güçlü ve gelişmiş Türkiye’mizin geleceğini inşa etme gayretindeyiz. 1071’den aldığımız ilham doğrultusunda atalarımızın izinde dünle bugünü birbirine bağlayıp, yarına umut taşıma azmiyle çalışıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle birlikte bizlere bu toprakları yurt yapan Malazgirt Zaferi’nin 948’inci yıldönümünde ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyoruz.”

