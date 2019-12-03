Başkan Kılıç’tan Engelliler Günü mesajı

Kılıç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün bir kutlama günü değil; engelli vatandaşlar için bir farkındalık oluşturma ve onların önündeki engelleri kaldırma günü olduğuna dikkati çekerek mesajında şu ifadeleri kullandı:

Sorumluluk sahibi herkesin asli görevi engelli bireylerin önündeki engeli kaldırmak, onlara engel olmamaktır. Herkes bir engelli adayıdır ve bu bilinçle toplumsal sağduyu sağlamak, engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştıracak çalışmalar yürütmek ve sosyal hayata kazandırarak onlara sahip çıkmak bir insanlık görevidir. Bu bağlamda her birimize ayrı ayrı sorumluluk düşmektedir. Engelli vatandaşlarımızın eğitim, kültür, sanat, spor faaliyetlerinden en iyi şekilde yararlanabilmeleri, dün olduğu gibi yarın da onların göğsümüzü kabartacak başarılara imza atmalarında mihenk taşı olacaktır. Engelli vatandaşlarımıza engel olunmadıkça yarınımıza ışık olacaklardır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm engelli bireylerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”



