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Başkan Kılıç’tan 19 Mayıs mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, 19 Mayıs 1919 Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve milli mücadelenin başlangıcının 100.yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Kılıç’tan 19 Mayıs mesajı

Başkan Kılıç, mesajında, imkansızlıklar içinde başlayan bağımsızlık mücadelesini, tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden tekrar doğuşu olarak tanımladı.

Türkiye'nin en büyük zenginliğinin geleceğin teminatı, umudu çocuklar ve gençler olduğunu dile getiren Kılıç, "Unutmamalıyız ki; ancak gençlerine güvenen, onları en iyi şekilde yetiştiren milletler ilelebet mevcudiyetlerini sürdürebilirler. Bugün gösterdiğimiz çabalar, yapılan çalışmalar geleceğimizin teminatı gençlerimizi yarınlara en iyi şekilde hazırlamak, onlara daha güçlü daha huzurlu bir ülke bırakmak içindir”  ifadelerini kullandı.

MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, 19 Mayıs 1919'un millete olan inancın anlamlı bir göstergesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Şüphesiz vatanın kurtarılması ve bağımsızlık yolunda büyük bedeller ödenmiş, güçlü bir geleceğin inşası için emsalsiz fedakarlıklar gösterilmiştir. Türkiye, Cumhuriyet'in ilanının ardından geçen süre zarfında önemli kazanımlar elde etmiştir. Bugün Türkiye, demokratik rejimiyle, ekonomik, siyasi ve askeri gücüyle, insan kaynaklarıyla, köklü devlet geleneğiyle, küresel topluma katkılarıyla dikkat çeken, ilgiyle takip edilen bir ülke konumundadır. 19 Mayıs 1919, tarihten silinmek istenen Türk milletinin, geleceğine ve kaderine yön verdiği bir dönüm noktasıdır. Türkiye'yi nice 100 yıllara eriştirecek olan, geleceğin mimarı gençlere duyduğumuz güven ve inanç tamdır. Kurtuluş meşalesinin 100´üncü yılında bu meşaleyi yakan ve aynı ruhla bugünlere taşıyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimize minnetlerimi sunuyorum. Türk milletinin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.”

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Türk Milliyetçisi 3 gün önce

Sen bizim gençlik bayramımızı kutlama siz bizim geleceğimizi sattınız.

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Maşuki 1 gün önce

100 yıl öncede İngiliz muhşpleri derneği vardı. Değişen bir şey yok bu kez milliyetçi geçinenler her türlü milliyetçiliği ayakları altına alanlarla muhşpleri oldular.

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