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Başkan Kılıç’tan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 105.yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Kılıç’tan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı
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Kılıç, mesajında, “Vatanı ve istiklali için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan Türk milleti, tarih boyunca gurur kaynağımız olan büyük zaferlere imza atmış, canı pahasına verdiği mücadelelerle başka milletlere de emsal olmuştur. Tarihte eşine az rastlanan bir kahramanlık destanı ve bir varoluş mücadelesi olan Çanakkale Zaferi ile Milletimiz; kendisini tarihten silmek isteyenlere imkânsızlıklara rağmen büyük bir ders vermiş ve tüm dünyaya 'Çanakkale geçilmez' dedirtmiştir. Bugün milletimiz, ülkemiz üzerinde oynanmak istenen her türlü kirli oyunu “Çanakkale ruhu” ile birlik ve beraberlik içinde hareket ederek bozacak güce sahiptir.

Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferi’nin 105. yıldönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.


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Başkan Kılıç’tan 18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajı
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