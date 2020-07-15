Başkan Kılıç’tan 15 Temmuz mesajı

Başkan Kılıç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Darbelerden çok çeken ve bir daha böyle bir deneyimi yaşamak istemeyen milletimiz, büyük bir sağduyu ve kararlılıkla 15 Temmuz 2016'daki girişimi engelleyerek bayrağına, iradesine, demokrasisine ve hepsinden önemlisi geleceğine sahip çıkmıştır. Tarihte birçok örneğine tanık olduğumuz bu direniş milli kimliğimizin birlik duygumuzun en önemli göstergesidir. Bu tür anti demokratik girişimlere ve terör örgütü yapılanmalarına karşı daha güçlü ve kararlı olan Yüce milletimiz, vatanperverliğini dünyaya örnek olacak şekilde sergilemiştir. Yüce milletimiz bu azim ve kararlılığı ile milli birliğine, beraberliğine ve değerlerine özenle, dikkatle içten sahip çıkmıştır. Bu girişim bizim temel hak ve özgürlerimizi, bizi biz yapan değerleri elimizden almayı amaçlayan bir girişimdi. Bayrağımıza, ezanımıza, devlet, kurumlarımıza, meclisimize ve dolayısıyla millet iradesine yapılan bu teşebbüse karşı halkımız kahramanca ülkesini savunmuş ve canı pahasına iradesine sahip çıkmıştır.

Büyük önder Kemal Atatürk'ün 'Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir' sözü bu kalkışmada da önemini göstermiş Türk halkı onurlu duruşunu tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu vesileyle demokrasiye sahip çıkan, egemenliğini korumak için canını veren 250 şehidimizi ve yüzlerce gazimizi saygıyla yâd ediyorum. Allah bir daha bu asil millete böyle kara bir gece yaşatmasın.”