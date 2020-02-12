Başkan Kılıç’tan 12 Şubat mesajı

Başkan Kılıç, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Bir milletin kurtuluş meşalesinin yakıldığı Kahramanmaraş şehri, destansı direnişi ile kendi kendini kurtaran şehir unvanını almış, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kırmızı şeritli İstiklal Madalyası ve kahramanlık unvanı ile onurlandırılmıştır. İstiklal kahramanlarının bağımsızlık mücadelesindeki kararlılığı, birlik ve beraberlik anlayışları, vatan savunmasındaki asil düşünceleri bizler için bir yol haritası niteliğindedir. Bütün bunları bir emanet bilmeli ve emaneti yücelterek korumayı kendimize ilke edinmeliyiz. Bugün bizlerin birinci vazifesi, canları pahasına bize bu toprakları vatan yapan ecdadımızın emaneti olarak, ülkemizi ve şehrimizi daha güvenli ve huzurlu yarınlara ulaştırmaktır.

Büyük önemini sonsuza dek yüreklerde koruyacak olan 12 Şubat ruhu ile bir kez daha gurur duyarak, vatan toprağına kan ekerek şahadete erişen tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, Gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum.”