banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Kılıç’tan 12 Şubat mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 100.yılı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Kılıç’tan 12 Şubat mesajı
Balik Dunyasi Reklam

Başkan Kılıç, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Bir milletin kurtuluş meşalesinin yakıldığı Kahramanmaraş şehri, destansı direnişi ile kendi kendini kurtaran şehir unvanını almış, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kırmızı şeritli İstiklal Madalyası ve kahramanlık unvanı ile onurlandırılmıştır. İstiklal kahramanlarının bağımsızlık mücadelesindeki kararlılığı, birlik ve beraberlik anlayışları, vatan savunmasındaki asil düşünceleri bizler için bir yol haritası niteliğindedir. Bütün bunları bir emanet bilmeli ve emaneti yücelterek korumayı kendimize ilke edinmeliyiz. Bugün bizlerin birinci vazifesi, canları pahasına bize bu toprakları vatan yapan ecdadımızın emaneti olarak, ülkemizi ve şehrimizi daha güvenli ve huzurlu yarınlara ulaştırmaktır.

Büyük önemini sonsuza dek yüreklerde koruyacak olan 12 Şubat ruhu ile bir kez daha gurur duyarak, vatan toprağına kan ekerek şahadete erişen tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, Gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum.”


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
BaşkanKılıç’tan12ŞubatMesajı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
osmani-ali 11 saat önce

osmanlı gelecek küffar diz çökecek

Cevapla
Beğenmedim! (1)

banner129