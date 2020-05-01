Başkan Kılıç’tan 1 Mayıs mesajı

Koronavirüs salgını nedeniyle programlarını iptal etmek zorunda kaldıklarını belirten Başkan Kılıç, bu süreçte başta enerji sektörü olmak üzere ülke halkı için emeğini ortaya koyan tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı.

‘Bu günleri atlatıp yine meydanlarda buluşacağız’ diyen Başkan Kılıç, “Dünyayı kasıp kavuran ve ülkemizde de görülen koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele ettiğimiz bu süreçte işçinin tek bayramı olan1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde, birbirimizden ayrı kaldık. Devletimizin aldığı tedbirler doğrultusunda daha önceden yapmayı planladığımız etkinliklerimizi iptal etmek zorunda kaldık. Ama biz, bu günleri de atlatacağımızı ve emekçinin omuz omuza yine coşacak, güzel günleri göreceğimize inanıyoruz. 1 Mayıs’ta bu kez meydanlarda değiliz fakat bu durum, emek ve dayanışma mücadelemizden, inancımızdan, coşkumuzdan bir gram dahi eksiltmeyecek” dedi.

Başkan Kılıç, “1 Mayıs, sömürüye karşı verilen mücadelenin simgeleşmiş tarihsel adı; alın teriyle ekmek mücadelesi veren işçilerimizin günüdür. 1 Mayıs, emekçinin hak ve talepler için mücadelelerini yükselttikleri, iş yerlerinde ve meydanlarda güçlü bir şekilde haykırdıkları bir gündür. 1 Mayıs, hayatlarını, en zorlu çalışma koşullarında dahi alın teri ve emek düşüncesinden ödün vermeyen, isimsiz kahramanların bayramıdır.

Ancak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan sağlığını tehdit eden salgın, çalışma yaşamını da olumsuz etkiliyor. İçinde bulunduğumuz bu küresel salgın süreci üretmenin önemini, emeğin ve emekçinin değerini bir kez daha net bir şekilde ortaya koymuştur. Bu zor süreçte alın teriyle, emeğiyle çok zor şartlar altında enerjide, madencilikte, tarımda, sanayide, bilimde, teknolojide, sağlıkta, hizmet sektöründe ve hayatın daha pek çok alanında ekmeğini kazanan ve yaşadığımız çevrenin ve dünyanın güzelleşmesine katkı sağlayan tüm emekçilerimizin hakkını ödeyemeyiz. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.