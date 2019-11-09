Başkan Kılıç'tan 10 Kasım mesajı

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarihinin en kanlı savaşlarından Türk milletini yeniden aydınlığa kavuşturan bir büyük kahramandır. Düşman karşısında söz konusu vatan olduğu zaman “Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum” demiş, huzur bahis olduğunda ise “Yurtta sulh, cihanda sulh” diyerek barışa verdiği önemi göstermiştir. Üstün zekası ve ileri görüşlülüğü, cesareti ve kararlığı ile yakın tarihe yön vermiş, sadece kendi milletine değil başka bir çok millete de örnek olmuş bir şahsiyettir. Atatürk, büyük bir Türk milliyetçisidir. Bağımsızlık yolunda ölümü hiçe sayan o büyük insan, gerçek bir ülkü devidir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Türk milletinin Başbuğu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Hakk'a yürüyüşünün 81. yılında saygı, minnet ve rahmetle anıyorum."

Milliyetçi Hareket Partisi Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 81. ölüm yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.Başkan Kılıç, mesajında şu ifadeleri kullandı: