Başkan Kılıç: “Soma’ya tanınan toleransı, A Termik’e de istiyoruz”

Başkan Kılıç, “Soma’ya tanıdığınız toleransı bize de tanıyın. A Termik Santraline süre verin” dedi.

3 bin 500 kişinin, ekmeğini kaybetme tehlikesi ile karşılaşabileceğini anlatan Başkan Kılıç, “Bu kapı yarın kapanırsa ne olacak? Bu kadar insanın ekmeğini nereden karşılayacaksınız?” sorularını yöneltti.

Üretimin durdurulduğu Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nin nizamiyesinde çalışan işçilere hitap eden Tes-İş Sendikası Afşin Şube Başkanı Mustafa Kılıç, istihdam özelinde açıklamalarda bulundu.

Santralin kapanmasına rağmen Elbistan’da hava kirliliğinin devam ettiğini savunarak sözlerine başlayan Başkan Kılıç, Çelikler Holding’in santrali işlettiği 1 yılda çevre yatırımlarını yapmasının imkansız olduğunu söyledi.

Başkan Kılıç, şöyle konuştu:

“Bu santral, yıllardır bu memlekete aş verdi, iş verdi, ekmek verdi. 3 kuşak burada ekmeğini kazandı ve kazanmaya devam ediyor. Geldiğimiz nokta ise bu. Bu memlekette herkes çevreci oldu. Deyim yerindeyse yatağından erken kalkan bu santrali suçladı. Santral çalışmıyor şimdi. Elbistan’ın hava kirliliği bitti mi? Alemdar ve Çoğulhan’ı kaldırsalar sorun biter. Çevre konusunda hiç kimse samimi değil. Bu santral üzerinden, işçinin ekmeği üzerinden siyasi dövüş yapıyorlar. Bu bölgenin çalışanını, dağıttınız. Seçimden önce Sayın Bakan’a 5 bin kişilik işyeri kurulacak, sizleri gurbete göndermeyeceğiniz dedirttiniz. Ama gönderdiniz mi gönderdiniz. 2017’de üretimi durdurulan santral, şimdi ekonomiye kazandırılmaya çalışılıyor. Bölgemizin işsizliğine çare olmak için 1 yıldır çalışıyor. EÜAŞ, buranın filtre sistemini neden yapmadı? 2017’de revizyon yapacağım diye bu santralde üretimi durdurmadınız mı? Çelikler Holding geldi. 1 yılda nasıl yapacak bu revizyonu? Bu santrali ihale ederken 2 yıl içinde 2 tane ek ünite ile baca gazı arıtma sistemine başlanacak ve 5 yıl da bitecek diye yazıyor. Şimdi kapandı.”

Çevre yatırımları yapılana kadar Soma’da olduğu gibi Afşin-Elbistan Termik Santrali’ne de 2 ünite için üretim izni verilmesini, ‘Soma’daki insanların ısınmasını düşünüyorsun da bu insanların aç kalmasını niye düşünmüyorsun?’ cümlesinden yola çıkarak talep eden Başkan Kılıç, “Enerji arzında sıkıntı yok diyor Sayın Bakanımız. Tamam, da şimdi, bu kadar insanın ekmeğini nereden karşılayacaksınız? Bu kapı bugün açık. Yarın kapanırsa ne olacak? Üretim yapmadan işçiye ne zamana kadar maaş verecek? Bu insanların çoğu asgari ücretle çalışıyor. Bunu hiç düşünen var mı? Bu insanların ekmeğini kim verecek? Evine ekmeği nasıl götürecek, sobasında yakacak odun bulabilecek mi? Sayın Çevre Bakanı, Soma Termik Santrali’nin 6 ünitesinin 2’sini durdurup 4’ünün çalışmasına devam kararı verdiğini açıkladı. Gerekçesi de 12 bin konutun ısınması. O insanların ısınmasını düşünüyorsun da bu inanların aç kalmasını niye düşünmüyorsun? Bizim de 4 ünitemiz var. Burası da 2 ünite çalışsın. Biz de ekmeğimizi kazanalım ve o sürede de çevre yatırımları yapılsın. Soma’da izin veriyorsan mesele çevre meselesi değilmiş o zaman. Soma’da havayı kirletmiyor da burası mı kirletiyor? Bizim de aşımızı, işimizi düşünün. Bizi açlığa mahkum etmeye hiç kimsenin hakkı yok” dedi.

Tes-İş Sendikası Afşin Şube Başkanı Mustafa Kılıç, gerekirse santrali terk etmeyeceklerini vurgulayarak, “Şuanda ne olacağımız belirsiz. Başta Sayın Bakanımız Mahir Ünal ve tüm bölge milletvekillerimizden, hükümet yetkililerinden herkesi düşünürken bizim de aşımızı ekmeğimizi düşünmesini istiyoruz. Soma’ya tanıdığınız toleransı bize de tanıyın. Bize de bir süre verin. Bu santral üzerinden şov yapıyorlar. İşçinin önüne düşüp Ankara’ya giderim diyenler vardı. 3 bin 500 kişi işsiz kalma tehlikesi yaşıyor. Neredesiniz? İşçinin dostu ancak işçidir. Hepimiz birimiz; birimiz hepimiz için diyerek ekmeğimizi korumaya çalışacağız. İşçinin ekmeğini hiç kimsenin siyasi meze yapmaya hakkı yok. Bunu da yaptırmayız. Gerekirse de santrali terk etmeyeceğiz. Ekmeğimizin peşinde olacağız. Bu daha başlangıç” şeklinde konuştu.



