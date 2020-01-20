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Başkan Kılıç, muhtarların sorunlarını dinledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, Elbistan Muhtarlar Derneği’ni ziyaret ederek muhtarların mahallelerindeki sorunlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Kılıç, muhtarların sorunlarını dinledi
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Beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile Elbistan Muhtarlar Derneği’ni ziyaret eden MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, dernek başkanı Mazhar Alagöz ve derneğe üye muhtarlarla bir araya geldi.

Burada bir değerlendirme yapan MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, muhtarlık müessesinin önemine işaret etti.

Başkan Kılıç, “Devlet ve vatandaş arasındaki köprü olmanız hasebiyle sorumluluk makamındasınız. Vatandaşlar, yerel idarelerle işi olduğunda ilk olarak muhtara gidiyor. Vatandaşın bir derdi varsa en çabuk ulaşacağı kişi ya muhtardır ya da siyasi partilerin ilçe başkanlarıdır. Üzerimizdeki sorumluluk malum. Biz de bundan hareketle muhtarlarımızla sık sık bir araya gelmek istiyoruz. Bugün burada görüştüğümüz ya da bizlere ilettiğiniz konuları, sorunları not alıp ilgili yerlere ulaştıracağız. Tıpkı sizin vatandaşlarla devlet arasında köprü olduğunuz gibi biz de bakanlıklar nezdinde bir köprü olmak istiyoruz” dedi.

İstişare programlarına devam edeceklerini belirten Başkan Kılıç, muhtarların kendisine ilettiği tüm sorunları ayrı ayrı not aldı.

Elbistan Muhtarlar Derneği Başkanı Mazhar Alagöz de, bu tür görüşmelerin ve fikir alışverişlerinin önemine dikkati çekti.

Başkan Alagöz, “Biz mahalle muhtarları olarak bu tür toplantıları önemsiyoruz. Tabii burada dile getirilen sorunların çözümü için de ilgili mercilerden adım atılmasını bekliyoruz. Geçtiğimiz günlerde tüm milletvekillerimizle bir araya gelme daveti yaptık. Bundan sonraki süreçte de sorunların takipçisi olacağız. MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç beye ve beraberindeki heyete teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.


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