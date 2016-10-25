Başkan Kılıç, “Kimse bu iş üzerinden kahramanlık yapmasın”

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (Tes-İş) Afşin Şube Başkanı Mustafa Kılıç, santralde faaliyet gösteren diğer bir sendikanın üyesinin darp edilmesi olayıyla adının ve sendikasının hedef gösterilmek istendiğini söyleyerek, “Kimsenin de bu iş üzerinden bedava kahramanlık yapmasına ya da kendisine pay çıkarmaya çalışmasına gerek yok” şeklinde konuştu.

Enerji-İş Sendikası Afşin İlçe Temsilcisi’nin B Termik Santrali’nde darp edilmesi olayında yer aldığı iddia edilen akrabası nedeniyle adı gündeme gelen Tes-İş Sendikası Afşin Şube Başkanı Mustafa Kılıç, sendikaya üye işçilerle birlikte santral önünde basın açıklaması yaptı.

Darp olayının ardından birbirine yakın saatlerde sendikaya ait otomobilin camının kırıldığını ve şube binasına da tüfek sıkıldığını hatırlatan Başkan Kılıç, olayı gerçekleştirenlere de, “Boş bir şube binasının, arabasının ne günahı var” dedi.

Afşin-Elbistan B Termik Santrali nizamiyesinde sendikaya üye işçilerin destek verdiği basın açıklamasında, yaşanan darp olayının gecesinde zarar verilen otomobilinin üzerinde konuşan Tes-İş Sendikası Afşin Şube Başkanı Mustafa Kılıç, şunları söyledi:

“3 gün önce işyerimizde bir olay yaşandı. Burada çalışan bir arkadaşımızla sendikamızın üyesi dahi olmayan bir kişi arasında tartışma oldu. Bu olayı gerçekleştirenleri, Mustafa Kılıç’ın yeğeni diye reklam ettiler. Bu kişi, Jandarmaya ifadesini verdi ve soruşturma devam ediyor. Enerji-İş diye bir sendikanın yetkilileri, Bu işi Tes-İş Sendikası yaptırdı diye gazetelere açıklamalar yapıyorlar. Sosyal medyadan konuşuyorlar. Peki, benim arabamı parçalayan kim, saçma sıkan kim? Siz de onu teslim edin. Biz hiçbir zaman gizli iş görmedik.”

Başkan Kılıç, “Bu olayın ardından birçok sahte kahraman ortaya çıktı. Ben bu sahte kahramanlara gülüp geçiyorum. Biz mücadelemizi ederiz. Bizim kimseye ihtiyacımız yok. Kimsenin de bu iş üzerinden bedava kahramanlık yapmasına ya da kendisine pay çıkarmaya çalışmasına gerek yok. Bu olayı da kim nereden okumak istiyorsa okusun. Bu işin adli boyutu devam ediyor. İşin şovunu yapanlara da pabuç bırakmayız. Darp olayı saat 16.00’da oldu. Tes-İş Sendikası’na ait arabaya gece saat 04.00’te zarar verildi. Camı kırıldı. Siz, ancak arkadan saldırırsınız. Bununla da kalınmayıp Tes-İş Şube binasına tüfekle saçma sıkılıyor. Boş bir şube binasının, arabanın ne günahı var. Sizin çapınız ancak bu kadar. Sosyal medyadan kahramanlık yapmayın. Ben meydandayım. Kimseden korkum yok.

Mağdur rolü oynuyorlar. Ben arabanın üstünü kapattım ki kimse görmesin, kimse duymasın diye. Bunun üzerinden reklam ve sendikacılık yapılmaz” dedi.

Söz konusu sendikanın Afşin-Elbistan’da işçinin huzurunu bozmak istediğini, işçileri tahrik ettiğini savunan Tes-İş Sendikası Afşin Şube Başkanı Mustafa Kılıç, “Türkiye çapında 181, sadece kendiyle birlikte 4 bin 500 kişinin çalıştığı işyerinde 11 tane üyesi olan bir sendika. Orada her işi bitirmiş, gelmiş Afşin-Elbistan Termik Santrali’nde çalışan işçinin sorunları çözecekmiş. Türkiye’de kendi işyerine giremeyeceksin, kendi işyerinde hırsız muamelesi göreceksin geleceksin Afşin-Elbistan Termik Santrali’ni düzelteceksin. Daha önce de geldiler, bize olmadık hakaretler ettiler. Tes-İş’e hakaret ettiler. Şimdi işçi ile konuşamadan çekti gitti. Biz, işyerimizdeyiz, işçimizin de başındayız. Sen kimsin?

Son 1 yıldır bu insanlar buraya gelip işyerimizi rahatsız ediyor. İşçilerimizi tahrik ediyor. Kendine göre de birkaç adamı var. Derdi davası Tes-İş’te bugün yer bulamayan, kendine rant sağlayamayan adamlarla birlikte işçiyi huzursuz etmekten başka bir dertleri yok. Bu işin başını çeken işçi arkadaşımız, 1 yılda 2 santralde 62 tane üye yaptı. Şimdi ise bu sayı 23’e düştü. Bu insanlar, bir yıldır Tes-İş’e ve işçiye saldırıyorlar. Sosyal medyadan da sahtekârlık yapıyorlar” cümlelerini kullandı.

Başkan Kılıç, yönetim kurulu üyeleri ve sendikaya üye işçiler, basın açıklamasının ardından “Tes-İş burada, işçi burada” şeklinde sloganlar atarak, tekrar santrale döndü.



