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Başkan Kılıç: “Cumhuriyet Bayramı’nın 96.yıl dönümü kutlu olsun”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Elbistan İlçe Başkan Ramazan Kılıç, Türkiye Cumhuriyeti’nin 96.kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesajda yayımladı.

Başkan Kılıç: “Cumhuriyet Bayramı’nın 96.yıl dönümü kutlu olsun”

Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak ilelebet yaşayacağını belirten Başkan Kılıç, mesajında “Bugün; imkansız gibi görünen çetin bir mücadelenin ardından kazanılmış ve millete armağan edilen en büyük hediyelerden birisi olan Cumhuriyetin ilan edilişinin 96. yıldönümünü milletçe gurur ve coşku içerisinde kutluyoruz.

29 Ekim; Cumhuriyettir. Bilge Kağan’ın,Sultan Alparslan’ın,Fatih Sultan Mehmet’in ruhunu şad eden şerefli bir gelecektir. 29 Ekim; bizimdir, bizleri gelecekte de var eden bir ihtişam’ın adıdır. 29 Ekim; 30 Ağustos zaferinde vurulan mührün altına atılan bir imzadır ve mürekkebi sonsuza dek ıslak kalacaktır.

Aziz şehitlerin acılarını, kahraman gazilerimizin fedakarlıklarını da yüreğimizde hissediyor, bu kahramanlıkların neticesi olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak ilelebet yaşayacağını biliyoruz” dedi.

‘96 yıl önce yaşananlar, bizlere bugünümüzü armağan edenlerin zaferiydi’ diyen Başkan Kılıç mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Türk Milleti, Cumhuriyetin şanlı geçmişini bilerek onu koruyup aydınlık geleceğine sımsıkı sarılacaktır. İçten ve dıştan gelen gerici, bölücü ve yıkıcı tehlikelere karşı ulusumuz her zaman Cumhuriyeti korumuştur ve korumaya devam edecektir.

Cumhuriyet her şeyden önce barışın ve huzurun gölgesinde büyüyen demokrasi ağacıdır. Bu millet sahip olduğu değerlere her ne koşul altında olursa olsun sahip çıkan, kardeşliği din, dil, ırk, mezhep gibi bölücü unsurlara feda etmemeye yeminli bir millettir. 96 yıl önce yaşananlar, bizlere bugünümüzü armağan edenlerin zaferiydi. Hem bizden öncekilere hem de bizden sonrakilere karşı taşıdığımız sorumluluk ağır ancak, bir o kadar da gurur verici. Bu bilinçle her gün bir basamak daha yükselmek için neler yapabileceğimizin hesabını yapmalı, emanetçisi olduğumuz mirası bizden sonrakilere çok daha iyi koşullar altında teslim etmeliyiz.”

Milli birlik ve beraberliğin önemine de değinen Başkan Kılıç,mesajının sonunda  “Milletçe bugün, Cumhuriyetimiz için ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme milli birlik ve beraberliğimizi gösterme günüdür. Bugün, bizi millet yapan yüksek değerlerimizin daha gür sesle yüceltileceği, geçmişte olduğu gibi tek yürek olarak haykırılacağı, el ele, gönül gönüle geleceğe daha bir güvenle bakılacağı gündür. İnanıyoruz ki; Ülkemizi başarılarla Cumhuriyetimizi hep birlikte taçlandıracağız.

Cumhuriyetin 96. yıl dönümü vesilesiyle birlik ve beraberliğimizin timsali olan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk`ü, silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi gönül borcu ve saygıyla anıyor, TÜRK Milletinin cumhuriyet bayramını kutluyorum” dedi.

 

 

 


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