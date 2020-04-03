Başkan Kılıç: “Başbuğumuzu, saygı ve özlemle anıyoruz”

Başkan Kılıç, merhum Türkeş için, “O milliyetçi bir kılavuz ve Türk-İslam medeniyetinin yılmaz bir savunucusudur” tanımlamasını yaptı.

Başkan Kılıç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“4 Nisan 1997 tarihinde fani hayattan ebedi aleme arkasında gözü yaşlı milyonlar bırakarak göçen merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in vefatının üzerinden 23 sene geçmesine rağmen kendisine karşı beslediğimiz sevgi hiç azalmamıştır. Sahip olduğumuz bağlılık ve sadakat hiç eksilmemiştir. Bilinmelidir ki, Başbuğumuz 80 yıllık hayatının hemen hemen tamamını ülkülerine vakfetmiş bir şuur, gönül ve dava insanıdır. Attığı her adımı millet yararına, söylediği her sözü vatan lehinedir. O milliyetçi bir kılavuz ve Türk-İslam medeniyetinin yılmaz bir savunucusudur.

Başbuğ’un iki büyük eseri vardır. Birincisi Türk siyasi hayatında milliyetçiliğin yegâne siyasi gücü olan Milliyetçi Hareket Partisi; ikincisi ise üzerine titreği büyük umutlar beslediği ve geleceği emanet ettiği Ülkücü Türk gençliğidir. Bu iki anıt eser, milliyetçileri ve ülkücüleri bir kimliğe, bir aidiyete, bir davaya ve bir sevdaya yönelterek milli ve tarihi sorumluluklar yüklemiştir.

Başbuğ, lider kişiliği ve dik duruşuyla, milletinin menfaatine yürüttüğü politikalarla, içte ve dışta izlediği siyasetle tüm kesimlerin takdirini kazanmayı başarmış, ileri görüşlü, ilkeli bir devlet adamıdır. Milyonlarca ülkücü Başbuğ Alparslan Türkeş'in izinde liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin "Lider Ülke Türkiye" hedefi doğrultusunda yılmadan eşsiz bir azimle ilerlemektedir.

Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey’i kaybetmenin acısını yaşadığımız yeni bir 4 Nisan’a daha ulaşmanın burukluğu ve hüznü içerisinde, başta Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey olmak üzere Türk milliyetçiliğinin kutlu davası için hayatlarını hiçe sayarak feda eden binlerce şehidimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.”