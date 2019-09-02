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Başkan Kaya’dan ülkücü şehitlerin kabirlerine ziyaret

Ülkü Ocakları Elbistan İlçe Başkanı Muhammet Kaya, göreve geldikten hemen sonra ülkücü şehitlerin kabirlerini ve şehitlikleri ziyaret etti.

Başkan Kaya’dan ülkücü şehitlerin kabirlerine ziyaret
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Kabir ziyaretleri sonrasında değerlendirme yapan Ülkü Ocakları Elbistan İlçe Başkanı Muhammet Kaya, Türk milletinin her ferdinin kutsal saydığı dinini, vatanını ve bayrağını korumayı kendisine bir yükümlülük bildiğini söyledi.

Kaya, “Kahraman Türk askerlerimiz, kutsal yurdumuz bölünmesin, bayrak yere inmesin diye yurtiçinde ve sınır ötesinde operasyon düzenlemektedir. Bizler 70’lerde  “Kanım aksa da zafer İslam’ın’ diyerek ülkesini savunan ve bu uğurda canlar veren ülkücü Türk gençliğiyiz. Terör örgütlerinin her zaman karşısında olacağız. Bu örgütlerle çarpışırken can veren şehitlerimizi unutmayacağız. Allah’u Teâlâ, “Allah yolunda ölenlere ölüler demeyin, onlar diridirler fakat siz sezemezsiniz” diye buyurmuştur. Eminiz ki şehitlerimiz aramızdalar ve bizi görüyor, duyuyor ve bizimle gurur duyuyorlar. Elbistan Ülkü Ocakları olarak biz de, şehitlerimizi anmak için şehitliği ziyaret ettik. Şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim okuyarak dualar ettik. Allah’u Teâlâ, şehitlerimizden razı olsun. Onlar her daim yolumuzu aydınlatıyorlar. Bize emanet ettikleri bayrağımızı onların başuçlarında dalgalandırıyoruz. Onlar her zaman kalplerimizde ve dualarımızdalar” dedi.


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Mehmet Avcı 8 saat önce

Hayırlı olsun kardeşim şehitler ölmez vatan bölünmez reis

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Fatih 4 saat önce

Allah kabul etsin,vatana millete hayırlı olsun,.. bu şehitlik ziyareti ilel ebet yasayacak,... Suç ssende değil herkes böyle reklam peşinde ... Ülkeyi 20 yıldır reklam la yönetildiği için gayet normal....

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Bozkurt 2 saat önce

Onlar gerçek ülkücüydü bozkurt MASKELİ AKKURT değillerdi.

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