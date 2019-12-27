Başkan Kaya’dan Genel Başkan Ateş’e ziyaret

Ziyaretle ilgili olarak bilgi veren Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı Muhammet Kaya, “2019 yılında yapmış olduğumuz kültür, sanat, edebiyat ve eğitim alanındaki etkinliklerimizi rapor halinde Genel Başkanımız Sayın Sinan Ateş'e takdim edip, bölgemiz ile alakalı istişarelerde bulunduk. 2020 yılında ağırlık vereceğimiz faaliyetler ve Türk gençliğine yönelik yapılacak olan eğitim programları hakkında emir ve talimatlarını aldık. Ayrıca Sayın Genel Başkanımız Dr. Sinan Ateş'e kadim şehrimiz Elbistan’a ve necip Türk gençliğine selamlar ilettiler” dedi.