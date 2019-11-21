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Başkan Kaya: “Şehrimizin mahvolmasına seyirci kalmayacağız”

Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı Muhammed Kaya, ilçenin yaşadığı çevre sorunları ile ilgili olarak, “Asırlardır devletinin duacısı olmuş bir şehrin mahvolmasına Ülkücüler olarak seyirci kalmayacağız” diye konuştu.

Başkan Kaya: “Şehrimizin mahvolmasına seyirci kalmayacağız”

Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı Muhammed Kaya, Mutlucan Şeker Fabrikası’ndan yayılan kötü koku başta olmak üzere ilçenin maruz kaldığı çevre sorunları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Elbistan’ın, en kirli hava ve en pis kokulu şehri olarak anılmasının kendilerini derinden sarstığını ifade eden Başkan Kaya, “Şairleri, sanatkarları, komutanları, devlet adamları, bilim adamları ve doğa güzelliği ile anılması gereken Elbistan’ın, Türkiye’nin en kirli havasına ve en pis kokulu şehri olarak anılması ülkesinin ve bölgesinin gelişmesini, ilerlemesini, refahını istemekten başka gayesi olmayan biz Ülkücüleri derinden sarsmaktadır. İmanımız kadar eminiz ki; Türkiye Cumhuriyeti 2000 yıllık geleneği olan medeniyetler kurmuş, medeniyetini kurarken de zalimlerin tahtlarını yıkmış bir devlettir. Yine eminiz ki; Elbistan şuan ki siyasi hudutlarımız içerisinde yer alan Anadolu’nun kadim bir şehridir. Kutlu devletimizin halk sağlığı, toplum sağlığı ve çevre sağlığı gibi insan odaklı kurumlarının, insan sağlığını doğrudan ilgilendiren bu konuya daha hassas bir şekilde yaklaşmalarını bekliyoruz.  Devletimizin Elbistan’daki temsilcileri; ecdadımızın ‘İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın!’ ihtarını asla göz ardı etmemeliler” ifadelerini kullandı.

Açıklamasının devamında hiçbir dünyevi hırsın Elbistan halkının sağlığı ve yaşam kalitesinden değerli olmadığının altını çizen Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı Muhammed Kaya, “Hiç bir dünyevî hırs, Türk milleti özelinde Elbistan halkından daha değerli değildir. Asırlardır devletinin duacısı olmuş bir şehri mahvolmasına Ülkücüler olarak seyirci kalmayacağız. Çevrecilik milliyetçiliktir!’ çıkışımızın bize gösterdiği yol; gelecek nesillere temiz, müreffeh ve yaşanılabilir bir Elbistan bırakmaktır. Elbistan, siyahın değil, yeşilin simgesi olmalıdır” dedi.


Yerel Manşetler
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