Başkan Kaya: “Esnafın ayakta kalması için verilen destekler önemli”

Esnafın, bu zorlu süreçte devletin desteğini yakından hissettiğini belirten Başkan Kaya, “Esnafı korumak için attığı tüm adımlar için devletimizin tüm kurumlarına ve özellikle Halkbank’a teşekkür ediyoruz” dedi.

Elbistan Tamirciler ve Demirciler Odası Başkanı Ramazan Kaya, koronavirüs (Kovid-19) salgının esnaflar üzerindeki etkileri ve olumsuzlukların azaltılması için alınan önlemlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Kaya, şöyle konuştu:

“Dünyayı kasıp kavuran ve ülkemizde de 3 binin üzerinde kişinin ölümüne neden olan koronavirüs (Kovid-19) salgının kontrol altına alınması için Mart ayından beri çok önemli tedbirler hayata geçiriliyor. Sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla kısmi sokağa çıkma yasakları da dahil olmak üzere peş peşe önlemler alınmaya devam ediyor. Bununla birlikte insanların evlerinden çıkmamaları, ekonomiyi yavaşlatıyor. Bu süreçten en fazla etkilenen kesimlerin başında esnaf ve onların yanında çalışan vatandaşlar geliyor. Kimi iş kollarının yavaşlayan ekonomiyle birlikte işleri azalırken kiminde de işler tamamen durdu. Sağ olsun devletimiz gerek alınan sağlık önlemleri sonucunda işleri duran, gerekse de ekonominin yavaşlamasından olumsuz etkilenen küçük esnafa destek olmak amacıyla bir dizi adım attı. Öncelikle Türkiye genelindeki 1.9 milyon esnaf mücbir sebep kapsamına alındı. Böylece masraflarının en önemli girdisi olan vergi ve SGK ödemelerinin tamamı ertelendi. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşullarına esneklik getirildi. Esnafın da bu imkandan yararlanmasının önü açıldı.”

Son olarak da kamu bankalarının hazırladıkları destek paketlerinin, esnaflara nefes aldırdığını vurgulayan Elbistan Tamirciler ve Demirciler Odası Başkanı Ramazan Kaya, “Bu sıkıntılı süreçte işleri aksayan ya da işyerini geçici süreyle de olsa kapatmak zorunda kalan esnaflarımıza, vadesi gelen çeklerini, senetlerini ödemek için ve finansman sorunlarını çözmek için kamu bankalarınca kredi paketleri hazırlandı. Özelikle de Halkbank, bu noktada esnafımızın imdadına koştu. Esnafımız, ihtiyacı doğrultusunda ve içinde bulunduğu dar boğazı aşmak için Halkbank'ın sunduğu Esnaf Destek Paketi'nden yararlandı. Bu konudaki önemli desteklerinden dolayı, devletimizin tüm kurumlarına ve Halkbank’a teşekkür ediyoruz” dedi.

Esnaflara, koronavirüsle ilgili alınan tedbirlere uymalarını bir kez daha hatırlatan Başkan Kaya, “Tüm esnaflarımızdan ricamız hem kendi sağlıkları hem de müşterilerimizin sağlığı için alınan tedbirlere uyarak çalışmalarına devam etmeleridir. Millet olarak hep birlikte birçok sıkıntının üstesinden geldiğimiz gibi Allah’ın izniyle bu virüsten de kurtulacağız” ifadelerinde bulundu.