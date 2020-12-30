Başkan Karpınar, kadın ve çocuk hakları açısından 2020’yi değerlendirdi”

‘Hükümetin ‘2020 Cinsiyet Eşitliği’ karnesi başlığı ile değerlendirmelerde bulunan CHP Elbistan Kadın Kolları Başkanı Vijdan Karpınar, 2020 yılının kadınlar açısından çok daha zor bir yıl olduğunu söyledi.

2020 yılında en az 297 kadın cinayetinin işlendiğini belirten Karpınar, “Pandemiyle mücadele edilen 2020 yılı, kadınlar açısından çok daha zor bir yıl oldu. En az 297 kadın katledildi, 161 kadın da şüpheli şekilde öldü. Aldıkları göstermelik cezalarla adeta sırtları sıvazlanan katiller, can almaya devam etti. Kadınlar, en çok ateşli silahlarla, evlerinde ve sokak ortasında öldürüldü. Ölüm, kadınlara hep en yakınlarından geldi. Kadını her defasında eve hapseden, itaat etmeye zorlayan zihniyet, katillerini de üretti” ifadelerini kullandı.

Bu olumsuz durumu tersine çevirme mücadelesini sürdüreceklerini vurgulayan CHP Elbistan Kadın Kolları Başkanı Vijdan Karpınar, açıklamasını, “Kadınların ve çocukların hayatlarını tek tipleştirmeye çalışan bu zihniyetle, ilk önce biz kadınlar hesaplaşacağız, çünkü asla ödün vermeyeceğimiz haklarımız var! Her gün yaşam çığlığını büyüten ve örgütlü gücüyle yeniden ayağa kalkan kadın mücadelesi var! Tercihimiz eşit, özgür, demokratik, adil bir yaşamdan yana.

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak; Türkiye’nin her bir köşesinde örgütleniyoruz. Hızla artan kadın üyelerimizle, her geçen gün sesimizi çoğaltıyoruz. Şiddet gören, yalnızlaştırılan kadın ve çocuklara YaşamHak destek hattımızla ulaşıyoruz. Onlara “yalnız değilsin biz varız” diyoruz. Kadın dernekleriyle kenetlenerek, örgütlü mücadelemizi büyütüyoruz. 2021 yılında, dipten gelen bir dalgayla kadınların, ülkemizin kaderini değiştireceğine inanıyor, hepinizi en içten dileklerimizle selamlıyoruz” cümleleri ile tamamladı.