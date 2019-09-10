Başkan Karaman: “Hurman Çayı’nın yatağı değişmesin”

Karaman, “Hurman Çayının Elbistan Ovasından silinmesi bölgede büyük bir çevre felaketine dönüşecektir” uyarısında bulundu.

Hurman Çayı’nın, Elbistan ve Afşin ilçelerindeki binlerce dönüm tarım arazisini sulayarak Ceyhan Nehrine döküldüğünü belirten Elbistanlılar Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali İhsan Karaman, “Hurman Çayı, Tanır ile Izgın arasında yaklaşık 65 bin dönüm araziyi sulamaktadır. Bu da yaklaşık 2 bin 500 çiftçinin geçim kaynağını oluşturmaktadır. Elbistan ve Afşin’in tarımsal sulamadaki en önemli kaynaklarından biri olan Hurman Çayı’nın yatağının, değiştirilerek tünel ve açık kanal halinde Göksun Çayı’na dökülmesini öngören proje bölgenin tarımsal kalkınmasına vurulan bir darbedir. Bölgesindeki linyit kömürü sahalarının susuzlaştırma çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürmek için kömür sahasından geçen Hurman Çayı’nın derivasyonunun planlamasını yapan EÜAŞ ve DSİ Genel Müdürlüğü oluşacak bu zararı hiç hesapladı mı?

Tanır Mahallesi sınırlarında Afşin ilçemizin alt kısmından geçip Esence ve Höyüklü mahallelerinden tünel ve açık kanalla Göksun Çayı’na akıtılacak olan Hurman Çayı’nın Elbistan Ovasından silinmesi bölgede büyük bir çevre felaketine dönüşecektir. Özellikle ovanın jeolojik alt yapısı etkilenecek, su kaynaklarının yapısı değişerek buna bağlı doğal kaynakların fiziki ve kimyasal yapısı olumsuz etkilenecektir. Bunu fiziki ve kimyasal değişim açısından hemen göremeyeceğiz. Ancak onlarca yıl sonra bu değişimin olumsuz etkileri bölgede çıkmaya başlayacaktır. Yine Hurman Çayı’nda bulunan sucul hayat ve balık nesli bu çalışmadan çok büyük zarar görecektir. Doğal hayatta telafisi mümkün olmayan tahribatlar oluşacaktır. O nedenle bu günümüzü ve geleceğimizi tehlike altına atmayalım” dedi.

Özellikle yaklaşık 65 bin dönüm tarım arazisinin susuz tarıma terk edilmesinin, Elbistan Ovasının yıkımı demek olduğunu vurgulayan Başkan Karaman, “Bu bölgede yaklaşık 2 bin 500 çiftçi ailesinin refah düzeyi gerilere gideceğinden yöre halkında göç başlayacaktır. Geçim kaygısına düşen insanlar bölgeden terke zorlanacaktır. Sosyal ve kültürel yapı olumsuz yönde etkilenecektir. Bölge ekonomisi bu çalışmadan büyük zarar görecektir. Hurman Çayı’nın bu şekilde yatağının değiştirilerek tünel ve açık kanallarla Göksun Çayına akıtılması tamamen enerji firmalarının rantı için yapılan bir çalışmadır. Bölgeye hiçbir faydası da yoktur. Bu sebeple bu plandan derhal vazgeçilmeli ve Elbistan Ovası bitirilmemelidir. Türkiye’nin 4. büyük ovası bu şekilde talan edilmemeli. Bölge çiftçimizin geleceği yok edilmemelidir. Bu projeye bu sebeplerle karşı çıkıyoruz ve her kesimi Afşin ve Elbistan ovasına sahip çıkmaya yetkilileri de bir kez daha düşünmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.