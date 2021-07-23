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Başkan Karaca’dan halk otobüsü esnafına bayram desteği teşekkürü

S.S. 28 Nolu Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Battal Karaca, halk otobüsü esnaflarına aylık olarak verilen destek olarak Kurban Bayramı dolayısıyla 1000 lira ilave destek sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

Başkan Karaca’dan halk otobüsü esnafına bayram desteği teşekkürü
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, il genelinde faaliyet gösteren özel halk otobüsü esnafına Kurban Bayramı dolayısıyla 1000 lira ilave destek daha ilave destek sağladı. Dünya genelinde Mart 2020 tarihinden itibaren etkisini hissettiren Covid-19 pandemisinin kamusal alanlarda oluşturduğu kısıtlılıklar sebebiyle araç başı aylık 2 bin 500 TL destek veriliyordu. Kurban Bayramı sebebiyle ödemelere ilave olarak 1000 TL destek verildi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan S.S. 28 Nolu Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Battal Karaca, 1000 liralık bayram desteğinin halk otobüsü esnafı açısından önemine değindi.

Başkan Karaca, “Salgın döneminde desteğini bizden esirgemeyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör, zor durumda olan özel halk otobüsü esnaflarına kurban Bayramında da ilave destek vermiştir. Şahsım ve Halk Otobüsleri Kooperatif üyelerim adına teşekkür ederim” dedi.

Başkan Karaca, “Salgın döneminin her anında yanımızda olan bizi mesai arkadaşları olarak gören ve sorunlarımızı hızlı şekilde çözmeye çalışan Genel Sekreterimiz Rüstem Keleş, Genel Sekreter Yardımcımız Züver Çetinkaya’ya Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanımız Melike Özdemir, Kuzey İlçeler Daire Başkanımız Cihan Çınar, Şube Müdürlerimiz Mehmet Çiçek, Ahmet Tunç ve Bilal Akdağ’a da teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

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Başkan Karacadan Halk Otobüsü Esnafına Bayram Desteği Teşekkürü