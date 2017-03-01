Başkan Güven’den çat kapı ev ziyaretleri

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Afşinli vatandaşların evlerine çat kapı konuk olarak onların dualarını istedi.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, ziyaretlerinin ilk durağı, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor’un babası Ahmet Duran Tor’un evi oldu. Başkan Güven, kısa bir süre yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı Tor’a geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Daha sonra Tanış ailesini evlerinde ziyaret eden Başkan Güven şu ifadelerde bulundu;” Bizler vatandaşlarımızın en iyi şekilde, en kaliteli hizmetleri alabilmeleri için 2014 bu yana dur durak bilmeden ilk günkü aşkla çalışmalarımızı yürüttük.

Onların duaları ile yolumuza devam ettik. Şimdi de çat kapı ev ev dolaşarak onların sorunlarını dinlemeye çalışıyoruz. 2017 program ve projelerimiz hakkında onları bilgilendirerek, taleplerini dinliyoruz” dedi.