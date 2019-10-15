Başkan Güven'den işten çıkarılan taşeron işçilere destek

İşten çıkarılan taşeron işçilerle birlikte başkanlık makamında açıklamalarda bulunan Güven, "Afşin Elbistan A Termik Santrali ile birlikte Çelikler Holding'e devredilen EÜAŞ sosyal tesis ve lojmanlarında çalışan 39 taşeron işçimizin ne yazık ki 2 ay önce iş akitleri fes edildi. EÜAŞ'ın ilçemizdeki sosyal tesislerinde çalışan bu arkadaşlarımız büyük hizmetleri bulunan işçilerimiz" dedi.

Ülkenin zorlu bir süreçten geçtiğine değinen Güven, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusunun teröristlerden arındırılmasına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekâtı sırasında böyle bir açıklama yapmaktan dolayı işten çıkartılan 39 işçimiz dâhil ve şahsım adına rahatsız olduğumuzu bildirmek istiyorum. Fakat 2 aydır evlerine ekmek götüremeyen arkadaşımızın mağduriyeti var. İnanın o kutlu çağrı geldiğinde bu işçilerimizin tamamı sefere, göreve gönüllü gidecek arkadaşlarımız. İşçilerimiz tekrar görevlerine başlamak istiyorlar ve bende şehr-i emin olarak arkadaşlarımızın arkasındayım, yanındayım” diye konuştu.

İşten çıkartılan işçilerin tekrar işlerinde dönmek istediklerini ifade eden Güven, "Biz şunu söylemek istiyoruz. Bu 39 arkadaşımız işsiz kaldı ve 2 aydır evlerine ekmek götüremiyorlar. EÜAŞ ile Çelikler Holding arasında yapılan anlaşmalar var. Bu anlaşmalar gereği bu arkadaşlarımızın işten çıkarılmaması gerekiyordu. Amacımız marjinal grupların yaptıkları gibi ülke gündemini sıkıntıya sokacak işler yapmak değil, bizim amacımız 39 arkadaşımızın tekrardan işe alınması. Bizim inancımızda her zaman veren el, alan elden üstündür gerçeği vardır. Ben Çelikler Holding yöneticilerinin bu düstura sahip insanlar olduğunu biliyorum. Bu işçilerimize veren el olarak el uzatarak tekrar işe alacaklarına inanıyoruz” ifadelerine yer verdi.

A ve B Termik Santrallerinin, ülkenin elektrik enerjisi üretimine katkıda bulunduğunu aktaran Güven, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'den enerji üretiminin önemli bir kısmı bölgemizden sağlanıyor. Bu arkadaşlarımızda lojistik olarak bu üretime önemli katkı sağlıyor. Bu arkadaşlarımızın işsiz kalması ilçenin belediye başkanı olarak şahsımı huzursuz etti. Bu siyasi bir gösteri değil, bizim tek amacımız bu arkadaşlarımızın tekrar işlerine dönmesi ve evlerinde çorbalarının tekrar kaynaması. İşçilerin işlerine tekrar döndükleri zaman yeniden özveriyle çalışacaklarını ve maksimum fayda sağlayacaklarını biliyoruz. Diğer taraftan ayrı bir sıkıntı doğdu. İşten çıkartılan işçilerimiz EÜAŞ sosyal tesislerinin bakımı, temizliği ve onarımında görevli arkadaşlarımız. Buradan EÜAŞ Genel Müdürümüz Adnan Alagöz'e de seslenmek istiyorum. İlçemizde bulunan sosyal tesislerin temizliği ve bakımı yapılmadığı için sıkıntılı bir durumda. Bununla alakalı gerekli düzenlemeleri ve çalışmaları yapmalarını bekliyoruz. Bu insanlar göreve dönmediği sürece bu sorun çözülmeyecek gibi görünüyor. Bu konuda bir adım atılmasını istiyoruz. İşten çıkarılan arkadaşlarımızın tekrar işlerine dönmesini arzuluyoruz. Yetkililerimizin olumlu kararları için şimdiden teşekkür ediyorum."